金總建議重啟境外資金專法 財部憂3因素盼審慎評估

呼應亞洲資產管理中心政策，金融業者建議重啟境外資金專法2.0，提供租稅誘因吸引資金回台，但財政部態度保留，盼考量洗錢防制、對在地台商公平性、是否可能影響房市等因素，審慎評估。

金融總會提出115年金融建言白皮書，針對境外資金匯回管理運用及課稅條例（境外資金專法）已於110年落日，建議重啟境外資金專法2.0，並依照過往執行結果與政策發展目標調整2.0版本，提供更優惠的租稅誘因，以吸引資金回台，達成亞資中心的政策目標。

不過，財政部認為，108年起施行境外資金專法，是為了在美中貿易戰背景下協助台商因應、調整全球布局，並引導資金回流挹注台灣產業及金融市場，屬於2年期的短期措施。

財政部指出，境外資金匯回還得考量洗錢防制議題，當時為了符合洗錢防制法、資恐防制法及相關法令規定也做了相關處理，包括主動向亞太防制洗錢組織（APG）提出報告。

財政部提醒，目前國內資金充沛，若進一步透過專法鼓勵境外資金匯回，對長期在地深耕經營的台商而言可能衍生公平性爭議，同時，外界也擔憂大量資金回流可能衝擊房市及股市等疑慮，因此立法應審慎評估。