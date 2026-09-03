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金飯碗來了！起薪最高47K 合庫銀行招募180人 不限科系

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應數位轉型需求及為儲備未來所需人力，合庫銀行於年底前釋出180名職缺，工作地點涵蓋全台，其中一般金融人員158名，社會新鮮人、跨領域人才及有意轉換跑道的求職者皆可報名；此外，本次同時招募具2年工作經驗之徵授信及外匯人員，共22名。合庫表示，有意加入的求職者可於9月3日起至16日止，至台灣金融研訓院網站報名，把握加入金融業的好機會。

本次徵才一般金融人員起薪40,900元，徵授信及外匯人員起薪47,100元。對新鮮人及轉職者而言，金融業除了具備薪資成長性及工作相對穩定外，透過金融專業及實務經驗的累積，也能為長期職涯發展奠定良好基礎。為吸引並留任優秀人才，合庫也持續提升員工待遇，除年度晉級調薪外，近5年已3度為全體員工調薪；此外，也實施員工持股信託制度，透過員工自提、公司相對提撥方式，讓員工在薪資之外也能逐步累積另一筆財富。合庫的福利制度也相當健全，提供員工各項津貼、補助及優於法令規定的休假制度等，讓員工安心規劃自己的職涯與生活。

而為使新人順利銜接職場，合庫也設計了一套新人培訓課程，透過實務訓練及實機課程，讓新進同仁能逐步熟悉銀行基礎業務進而養成各項金融專業。在升遷方面，合庫也訂有新進人員加速升遷條款，表現優異者最快一年即可晉升；此外，合庫在海外的27處海外據點，也讓有意往海外發展的年輕同仁享有更多拓展國際視野的機會。

合庫說明，本次甄試筆試訂於10月3日舉行，口試於10月31日辦理，11月6日公布錄取名單，新人最快自11月起陸續分發進用。有興趣報名的求職者可至台灣金融研訓院、合庫銀行網站或加入合庫銀行LINE官方帳號，獲取更詳盡的甄試相關資訊。

合庫 科系 銀行

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