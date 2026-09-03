遠銀 Bankee 推出「靈活存」首創定、活存一體 活存年息最高2.435%

不敢進場又不想錢變薄？面對市場震盪觀望期，民眾想將資金退守銀行，卻總陷入「定存怕綁死、活存利息低」的兩難。為化解這種資金焦慮，遠東商銀 Bankee 社群銀行突破傳統思維，推出業界首創的「靈活存」專案，破天荒將「定存與活存放進同一套資金配置」，活存年利率最高優惠2.435%！

顛覆市場認知的「靈活存」專案，擁有「活存利率竟然比定存高」的罕見優勢！民眾只要以符合條件的「新資金」，透過Bankee App開立一年期固定年利率1.78%定存，另可取得定存本金50%的高利活存額度，享年利率2.435%。靈活存單筆最低只要新台幣1萬元就能起存，單筆最高300萬元，筆數無上限，讓小資族到百萬存款客群都能輕鬆啟動這套高規格的資金配置。

以100萬元開立一年期靈活存為例，除了享定存固定年利率1.78%，可再獲得最高50萬元的 2.435%高利活存額度，這筆資金在等待下一個投資機會前可先享高利，待最佳時機來臨、需要進場或另作配置時，又能隨時動用，讓錢不必為了追求收益而失去彈性，反而可更靈活的將資金效益提到最高。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，從客戶實際的資金使用情境來看，無論是定存到期、暫時觀望市場的客戶，或是手上留有備用資金的客戶，最常見的難題就是「想提高收益，又不想失去資金彈性」。

而靈活存的設計正是從這個矛盾出發，把過去相互拉扯的收益與流動性重新整合，讓定存與活存彼此加乘，連保留機動性的資金，也有機會創造更好的利息效益，讓資金兼具定存的穩健收益與活存的隨時機動性，打破傳統銀行的二選一框架。

Bankee靈活存把資金的主導權完整還給客戶。這筆高達2.435%利率的活存額度「不需要一次放滿」，高利額度可先卡好位，資金再依據自身需求隨時「靈活」存入或提領。民眾可以將資金穩穩放在1.78%的定存賺取固定收益，同時保留一筆彈性資金在活存中賺取2.435% 高利。一旦遇到合適的投資機會或生活急用，隨時可以動用活存資金，完美承接暫時找不到去處的閒置資金。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，市場愈是變動，資金愈需要保有彈性。理財需求會因市場環境與生活階段而變化，關鍵在於讓每一筆錢都放在最適合的地方並保持轉換空間。靈活存將存款從單一利率選擇，延伸成更有彈性的資金安排，幫助客戶在追求收益、保留備用金與掌握投資機會的同時，維持從容的調度節奏。

即日起至2026年12月31日，用戶只要完成開立靈活存定存、存入專屬活存等指定任務，還能輕鬆累積Bankee獎勵點數。點數可直接於Bankee App上兌換社群爆紅的限量周邊商品，包含1點換迷因貼、3點換Bankee隨身頸枕、6點換Bankee 拍拍抱枕。「靈活存」專案定存總額度有限，額滿即止。