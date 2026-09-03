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財政部股息紅利進補 公股4金2銀明年配息看增

中央社／ 台北3日電

財政部預算書顯示，八大公股金控及銀行明年預計上繳股息紅利合計新台幣97.9億元，其中上市4金2銀現金股利較今年度預算數增加20.2億元，以此推算明年分配盈餘，均較今年持平或略增。

今年以來資本市場熱絡，隨著核心子公司業務推進，金融業獲利動能齊揚，上市公股4金2銀前7月合計稅後純益達1057.35億元，均呈雙位數成長，尤其華南金獲利動能強勁，相較去年同期大增37.54%。

根據財政部明年度預算書，明年度整體投資股息紅利較今年度預算數大增逾20億元，其中，上市公股4金2銀合計現金股利約91.9億元，約較今年度增列20.2億元，同屬財政部直接投資公股事業的關貿網路公司、中央再保險公司亦增加。

若依各公司今年公告財政部持股數，推算明年將分配的今年度盈餘，兆豐金每股配發現金股利約1.75元，與今年實際配發現金股利持平；華南金每股配發現金股利約1.36元，較今年配發情形增加0.01元；第一金每股配發現金股利約1.3元，也與今年實際配發持平。

另推算合庫金明年每股配發現金股利約0.82元，較今年實際配發0.8元現金股利增加0.02元；彰銀每股配發現金股利約0.82元，較今年實際配發增加0.02元；臺企銀每股配發現金股利約0.3元，與今年實際配發現金股利持平。

至於明年股息紅利繳庫部分，由財政部100%持股的台灣金控編列繳庫6億元，較今年度預算數減列16億元；土地銀行今年度繳庫11億元，明年度不再編列，如數減列。

財政部 配息 股息

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