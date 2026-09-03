日銀加大升息預期升溫 日圓兌美元強彈至157.7

日圓兌美元出現強勁反彈，日圓匯率在9月2日一度貶破160日圓後，3日快速拉回，盤中最高升至157.63日圓，顯示市場對日本銀行（BOJ）的升息預期升溫，推動日圓買盤明顯增加。

本國銀行分析指出，日本銀行總裁植田和男表示，決策委員會將在9月會議評估通膨上行風險，加上政策委員高田創釋出不排除更大幅度升息、甚至連續升息的訊號，使市場重新評估日銀後續貨幣政策路徑。

在升息預期帶動下，日圓持續強彈，市場同時關注日本公債殖利率走勢，若日本利率進一步走高，將有助於縮小美日利差，提升日圓相對美元的吸引力。從技術面來看，國銀指出，若日銀升息預期持續發酵，使日圓兌美元能維持升值力道，下一步可能朝155價位前進。市場目前高度關注日本銀行18日的政策會議，以及日銀官員的談話。