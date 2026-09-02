升息預期疊加避險買盤！金融指數首度衝破3,400點大關

受到美伊地緣政治局勢升溫與聯準會（Fed）升息預期再起等總體經濟因素衝擊，全球市場震盪加劇，台股2日重挫784點。然而，上市金融保險類股指數展現強勁防禦韌性，呈現開低走高逆勢抗跌格局，盤中一度衝上3,410點，終場收在3,406點，不僅拉出亮麗的連五紅，更是歷史首度突破3,400點整數大關，改寫歷史新猷。

法人指出，從總體經濟環境觀察，聯準會利率政策預期反覆，使市場重新定價高利率環境停留的時間；利率維持高檔甚至潛在升息的預期，直接點火銀行業淨利差（NIM）擴大的獲利想像；與此同時，中東戰雲密布促使避險情緒升溫，大盤面臨獲利了結與去槓桿壓力，具備穩健殖利率與政策護盤色彩的金融族群，成為內外資「棄高就低」的避風港。

盤面表現上，今日共有14檔上市金融股漲幅超過1％，且多檔獲得法人大舉買超。其中，以官股與銀行底蘊深厚的金控表現最為搶眼：合庫金（5880）獲法人狂敲逾2.69萬張、大漲2.73％居冠，華南金上漲2.5％收在43元，兆豐金亦獲法人敲進逾2萬張、收在49元，國票金獲買超逾1.1萬張、漲2.24％。民營與中小型銀行股亦不遑多讓，台中銀獲法人買超達2.86萬張，台新新光金在突破歷史新高價至41.2元、漲幅達2.23％。

台新投顧總經理黃文清等表示，展望金融股後市，以銀行為核心業務的金控股將最直接受惠於利差維持高檔與放款動能；而在大盤波動加劇之際，兼具資產品質良好與高配息潛力的公股金控與大型金控，將持續扮演資金避險與法人加碼布局的重心，後續防禦及續航力道仍值得正面期待。