虛擬資產子法明年Q1落地

亞洲金融科技聯盟（AFA）與台灣金融科技協會昨（2）日舉辦高峰會，金管會主委彭金隆致詞表示，AI與區塊鏈正重塑金融生態，隨著《虛擬資產服務法》於6月底完成立法，相關九項子法正積極訂定中，預計最快明年第1季正式公布實施。金管會將在兼顧風險控管與鼓勵創新的前提下，加速推動AI金融應用，並引導虛擬資產與穩定幣邁向健全發展與監理新面貌。

和碩董事長童子賢則表示，台灣今年6月通過《虛擬資產服務法》，但目前仍只是法律框架，未來必須觀察子法能否在交易效率、金融安全、個人隱私與財產自由之間取得平衡。他並直言，穩定幣有助於提升國際貿易效率，可能取代速度慢、手續費高的SWIFT系統。然而，由於新台幣非國際貨幣，新台幣穩定幣不一定能為國際企業帶來便利。

觀察當前台灣今年6月通過《虛擬資產服務法》，童子賢期待，政府能在2027年逐步完成約八到九個子法的立法，以跟上全球數位金融、加密金融三軌並行趨勢。

彭金隆昨天致詞表示，金管會鼓勵金融創新，也注重風險管理，目前已發布金融業運用AI六大核心原則及相關指引，也會持續推動運用科技、AI及推動金融，希望未來在風險控管的前提之下，努力加速AI在金融市場的推動與運用。至於大家關切的區塊鏈與虛擬資產，在台灣也正加速改變金融市場的型態，虛擬資產與穩定幣早已從「要不要發展」走向「如何健全發展與監理」。

彭金隆說，台灣的《虛擬資產服務法》在今年的6月底完成立法後，接續有九項子法正在積極的訂定中，其中，也包含穩定幣的子法，最快明年第1季金管會將正式的公布實施正式落地，當新法實施後，台灣的虛擬資產與穩定幣將會有全新的面貌。面對AI、區塊鏈及新科技應用的快速發展，台灣和全球的金融市場都面臨到相同的問題，台灣朝向傳統金融、數位金融及區塊鏈金融三軌金融並行發展的方向前進。