彰銀績優 入選台灣金融十強

彰銀（2801）從全台44家上市櫃金融機構中脫穎而出，經外資持股、獲利及公司治理等三層篩選，獲選「2026外資精選台灣金融十強」；今年前七月稅後盈餘134.92億元、年增22.35%，獲利動能與永續治理表現同步獲肯定。

「2026外資精選台灣金融十強」評選模擬全球機構法人投資決策模式，研究期間自2023年1月1日至2026年3月31日。彰銀副總經理莊政祺代表領獎，由台灣董事學會監事暨長庚大學校長湯明哲頒獎。

此次評選共設三道關卡。第一層從市場面依市值及外資持股金額增加篩選標的；第二層檢視基本面，要求企業連續三年獲利，且營收複合年均成長率維持正成長。

第三層則納入永續及公司治理成效，最後再依外資持股增加幅度排序，選出前十家上市櫃金融機構。彰銀憑藉財務體質、獲利成長及永續治理表現入選。

彰銀今年前七月稅後純益134.9億元、年增22.3%，獲利動能持續成長。近年並深化企業金融及個人金融「雙翅膀」策略，擴大多元收益來源及非利息收入比重，帶動核心業務與資產規模成長。

在永續及公司治理方面，彰銀已連續二年入選「道瓊領先新興市場指數」成分股，並連續三年入選「道瓊領先世界指數」成分股。另連續四年入選標普永續年鑑，最近一次更名列前5%。

公司治理評鑑方面，彰銀已連續五年名列上市公司前5%，永續金融評鑑也連續三年位居銀行業前段班，成為此次外資評選的重要加分項目。

彰銀並持續響應2050淨零排放目標，推動綠色金融及減碳專案，在國際碳揭露組織CDP氣候變遷評鑑維持領導等級。

彰銀表示，未來將持續強化經營韌性、永續金融及公司治理，提升長期競爭力與股東價值。