台企銀：股利以股票為主 評估逐步提高現金比重

台企銀（2834）昨（2）日舉行第2季法人說明會，副總經理曾國樑表示，股利政策目前仍以股票股利為主，透過盈餘轉增資充實資本，未來將在維持穩健資本結構下，審慎評估逐步提高現金股利比重。展望下半年，將把握半導體及AI伺服器產業需求，持續拓展中小企業融資、消費金融及財富管理等業務，力拚全年盈餘成長。

台企銀上半年稅後純益74.1億元，年增15.3%，每股純益（EPS）0.71元。曾國樑指出，台企銀近年稅前EPS維持穩定成長，未來將持續提升獲利及資本運用效率，使盈餘成長幅度高於股本增幅，以降低股票股利造成的EPS稀釋影響，並提升股東權益報酬率（ROE）。

核心業務方面，台企銀上半年存、放款平均餘額分別年增6.9%及3.9%，存放利差擴大12個基點至1.27%，淨利差（NIM）為0.88%，年增5個基點，帶動累計利息淨收益達111.9億元，年增14%，成為獲利成長主要動能。

曾國樑表示，利差改善主要來自存放結構及資金成本持續優化，放款端積極拓展外幣放款等收益較佳業務，存款端則受惠外幣資金成本改善，使整體利息費用下降。其中，上半年外幣放款年增21.9%，主要受國際聯貸市場動能延續，以及台灣企業海外布局帶動美元融資需求。

展望下半年，新台幣放款將持續配合政府政策推動政策性專案貸款，並運用數位工具開發新戶；外幣放款則持續拓展海外聯貸，掌握企業海外布局、資本支出及進出口融資需求，全年放款可望維持穩健成長。為因應半導體及AI伺服器供應鏈擴廠、設備升級需求，台企銀也將發揮中小企業專業銀行優勢，配合政府政策聚焦五大信賴產業，掌握相關融資商機。