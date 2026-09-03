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渣打上調台灣2026年經濟成長率至11.5%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望，將台灣2026年經濟成長率預測由9.5%大幅上調至11.5%，可望創下2010年以來最快增速；2027年經濟成長率預測亦由5%上調至6.5%，反映人工智慧（AI）需求持續帶動出口與科技投資，相關成長動能更逐步擴散至民間消費。

渣打此次上調預測主要反映第2季經濟表現優於預期，以及AI出口熱潮與內需復甦共同形成更均衡的成長動能。儘管受到高基期效應影響，GDP及出口年增幅預計自今年第4季起放緩，渣打仍預期AI超級周期將延續至2027年及更長期間，持續支撐台灣出口與企業擴充產能所需的資本投資。

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安表示：「AI正在改寫台灣的經濟成長版圖。這波科技榮景不再只反映於出口數字，更開始轉化為投資與消費動能，對內需經濟產生更大的外溢效應，進而推動台灣經濟由出口領航，逐步邁向出口與內需雙引擎成長。」

台灣第2季經濟成長動能更加多元。第2季淨出口貢獻5.6個百分點，約占整體成長的43%。

渣打 經濟成長率 出口

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