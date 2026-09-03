熱錢匯出 台幣貶9.5分

新台幣兌美元昨（2）日開盤以31.65元開出後，隨即受到國際金融市場波動與外資賣超台股並匯出影響而走貶，最低下探31.804元，終場收盤時以31.728元作收，貶值9.5分，總成交金額放大至34.48億美元。受到國際事件持續發酵、推升美元指數走強的影響，本周新台幣兌美元恐持續偏向貶值趨勢，短線匯市將隨國際美元動向而震盪。

觀察匯市資金流向，外資大舉匯出成為新台幣走貶的核心關鍵。根據證交所數據統計，外資與陸資昨日在台股賣超達913.5億元，隨著股市資金撤出，外匯拋匯對新台幣匯率走勢形成壓力，推估昨日至少匯出17至18億美元，出口商亦有拋匯。

根據央行統計，昨日美元指數上揚0.11%，韓元、日圓分別升值0.53%及0.18%，新台幣貶值0.3%、星元及人民幣分別貶值0.04%及0.01%。歐元也貶值0.16%。

展望本周後市，市場將密切關注外資在台股的動向、國際美元指數的強弱變化，以及出口商在月底與逢高時的實際進場拋匯意願。在國際事件未完全明朗前，新台幣兌美元預料將在現有區間內呈現偏弱盤整格局，而央行也將持續關注匯市供需，適時進場調節以維持國內外匯市場的流動性穩定。