聽新聞
0:00 / 0:00

三大壽險外價金突破千億 業界上半年一口氣增加819億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
壽險業抵禦匯率波動的「外價金水庫」持續蓄水。聯合報系資料照
壽險業抵禦匯率波動的「外價金水庫」持續蓄水。聯合報系資料照

壽險業抵禦匯率波動的「外價金水庫」持續蓄水。根據20家壽險2026年第2季財報統計，6月底外匯價格變動準備金餘額達6,997.3億元，較第1季底6,588.9億元增加408.4億元；若與2025年底6,178.2億元相比，上半年一口氣增加819.1億元、增幅13.3%。

以各家壽險來看，富邦人壽、國泰人壽及新光人壽外價金皆突破千億元大關。

根據壽險業2026年第2季財報，富邦人壽6月底外價金餘額達1,536.7億元，居業界第一，較第1季底增加62.8億元；國泰人壽以1,309.3億元居次，單季增加69.8億元；新光人壽則以1,085.2億元排名第三，單季增加44.1億元。三家外價金合計達3,931.3億元，占20家壽險整體比重約56%。

南山人壽6月底外價金餘額也達816.5億元，較第1季增加78億元，為大型壽險中單季增加最多；凱基人壽達489.9億元，逼近500億元大關。

三商美邦人壽、台灣人壽及遠雄人壽則分別達380.7億元、333.4億元及276.3億元，均突破200億元。另外，中華郵政、全球人壽及元大人壽外價金分別達188.8億元、173.6億元及132.4億元，均突破百億元。

觀察今年外價金水位，第1季較2025年底增加410.7億元，第2季再增加408.4億元，連續兩季均增加逾400億元。

壽險業者指出，外價金變動受到法定強制提存、避險工具評價損益等多重因素影響，加上今年新制上路後提存機制調整，以及大型壽險持續降低傳統避險比率，均使外價金水位持續墊高。

外價金水位提高，也讓壽險業面對新台幣升值時多一道緩衝。據金管會統計，6月底外匯價格變動準備金加計特別盈餘公積合計達1兆648億元，首度突破兆元大關；以同期海外淨曝險8兆9,449億元估算，約可吸收11.9%的新台幣升幅，成為壽險業降低匯率波動衝擊的重要防線。

最新統計顯示，這道防線到了7月還在持續增厚。儘管7月台美股市下跌，壽險業財務結果由盈轉虧、損失32億元，單月稅前小幅虧損2億元，但外價金加計特別盈餘公積反而進一步升至1兆833億元、續創歷史新高，較6月底再增加185億元，連續兩個月站穩兆元大關。

壽險 匯率 國泰人壽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獲利降溫、抗匯防線反升高 壽險7月怎麼了？

7月壽險外價金連兩月站穩兆元

壽險不動產投資餘額創高！至7月底達1.71兆元 年增逾7%

13家金控前七月獲利4,927億元寫新高 現金股利看增26%

相關新聞

三大壽險外價金突破千億 業界上半年一口氣增加819億元

壽險業抵禦匯率波動的「外價金水庫」持續蓄水。根據20家壽險2026年第2季財報統計，6月底外匯價格變動準備金餘額達6,997.3億元，較第1季底6,588.9億元增加408.4億元；若與2025年底6,178.2億元相比，上半年一口氣增加819.1億元、增幅13.3%。

台企銀：股利以股票為主 評估逐步提高現金比重

台企銀昨（2）日舉行第2季法人說明會，副總經理曾國樑表示，股利政策目前仍以股票股利為主，透過盈餘轉增資充實資本，未來將在維持穩健資本結構下，審慎評估逐步提高現金股利比重。展望下半年，將把握半導體及AI伺服器產業需求，持續拓展中小企業融資、消費金融及財富管理等業務，力拚全年盈餘成長。

國銀放款信賴產業逼近5兆

據金管會統計，7月底國銀五大信賴產業放款餘額達4兆9,513億元，7月單月暴增3,061億元、首破3,000億元，寫上路以來單月最大增額，最快8月可望突破5兆元，目前以軍工、AI及安控需求最旺。

彰銀績優 入選台灣金融十強

彰銀從全台44家上市櫃金融機構中脫穎而出，經外資持股、獲利及公司治理等三層篩選，獲選「2026外資精選台灣金融十強」；今年前七月稅後盈餘134.92億元、年增22.35%，獲利動能與永續治理表現同步獲肯定。

熱錢匯出 台幣貶9.5分

新台幣兌美元昨（2）日開盤以31.65元開出後，隨即受到國際金融市場波動與外資賣超台股並匯出影響而走貶，最低下探31.804元，終場收盤時以31.728元作收，貶值9.5分，總成交金額放大至34.48億美元。受到國際事件持續發酵、推升美元指數走強的影響，本周新台幣兌美元恐持續偏向貶值趨勢，短線匯市將隨國際美元動向而震盪。

渣打上調台灣2026年經濟成長率至11.5%

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望，將台灣2026年經濟成長率預測由9.5%大幅上調至11.5%，可望創下2010年以來最快增速；2027年經濟成長率預測亦由5%上調至6.5%，反映人工智慧（AI）需求持續帶動出口與科技投資，相關成長動能更逐步擴散至民間消費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。