三大壽險外價金突破千億 業界上半年一口氣增加819億元

壽險業抵禦匯率波動的「外價金水庫」持續蓄水。根據20家壽險2026年第2季財報統計，6月底外匯價格變動準備金餘額達6,997.3億元，較第1季底6,588.9億元增加408.4億元；若與2025年底6,178.2億元相比，上半年一口氣增加819.1億元、增幅13.3%。

以各家壽險來看，富邦人壽、國泰人壽及新光人壽外價金皆突破千億元大關。

根據壽險業2026年第2季財報，富邦人壽6月底外價金餘額達1,536.7億元，居業界第一，較第1季底增加62.8億元；國泰人壽以1,309.3億元居次，單季增加69.8億元；新光人壽則以1,085.2億元排名第三，單季增加44.1億元。三家外價金合計達3,931.3億元，占20家壽險整體比重約56%。

南山人壽6月底外價金餘額也達816.5億元，較第1季增加78億元，為大型壽險中單季增加最多；凱基人壽達489.9億元，逼近500億元大關。

三商美邦人壽、台灣人壽及遠雄人壽則分別達380.7億元、333.4億元及276.3億元，均突破200億元。另外，中華郵政、全球人壽及元大人壽外價金分別達188.8億元、173.6億元及132.4億元，均突破百億元。

觀察今年外價金水位，第1季較2025年底增加410.7億元，第2季再增加408.4億元，連續兩季均增加逾400億元。

壽險業者指出，外價金變動受到法定強制提存、避險工具評價損益等多重因素影響，加上今年新制上路後提存機制調整，以及大型壽險持續降低傳統避險比率，均使外價金水位持續墊高。

外價金水位提高，也讓壽險業面對新台幣升值時多一道緩衝。據金管會統計，6月底外匯價格變動準備金加計特別盈餘公積合計達1兆648億元，首度突破兆元大關；以同期海外淨曝險8兆9,449億元估算，約可吸收11.9%的新台幣升幅，成為壽險業降低匯率波動衝擊的重要防線。

最新統計顯示，這道防線到了7月還在持續增厚。儘管7月台美股市下跌，壽險業財務結果由盈轉虧、損失32億元，單月稅前小幅虧損2億元，但外價金加計特別盈餘公積反而進一步升至1兆833億元、續創歷史新高，較6月底再增加185億元，連續兩個月站穩兆元大關。