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健康就是最好的永續財 南山人壽發布《2025年永續報告書》

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽發布2025年永續報告書，透過流動能量與山脈流域意象象徵五大健康。圖／南山人壽提供
南山人壽發布2025年永續報告書，透過流動能量與山脈流域意象象徵五大健康。圖／南山人壽提供

陪伴無數家庭走過大大小小的風險，南山人壽深信「健康」就是每個人、每個家庭乃至整個社會最寶貴的永續財富。今年南山人壽正式發布第13本《2025年永續報告書》，以「永續健康領航者」為核心願景，將永續行動全面落實於個人、生活、企業、社會及環境等「五大健康」。

報告書不僅展現對台灣社會的深厚關懷，更對接國際頂尖標準，首度揭露環境與生態共好的防護成果，並通過KPMG與SGS雙重國際權威機構的嚴格確信，獲得《AREA亞洲企業社會責任獎》企業永續報告書獎，用行動傳達最有溫度的永續承諾。

面對超高齡社會的挑戰，南山人壽翻轉保險「只在生病時給付」的傳統印象，鼓勵大眾在日常生活中存下健康。2025年每10位購買健康險的客戶中，就有超過6位選擇能幫自己省保費或折抵保障的外溢保單，全年銷售高達51萬件，顯見「預防勝於治療」已成為國人共識。

針對高齡者的照護需求，南山除了推出照顧輕度失智者的專屬保單，更簡化長照理賠程序，至今已造福約42萬件契約，幫無數高齡家庭省去繁瑣手續與奔波之苦。此外，結合跨界資源的「健康守護圈」，配合「BAM活力洋溢」APP，帶動15萬名會員在一年內踩出高達1,055億步，相當於繞行地球超過2,000圈，讓維持健康變成一件有成就感又有趣的事。

企業與社會的健康，來自於對身邊每一個人的真誠關懷。在公司內部，南山人壽為員工打造安全溫暖的職場，內勤健檢率高達94%，並獲得國際職業安全認證；在社會角落，南山人壽2025年投入相當於2.1億元的公益資源，透過捐贈微型保險保費，為全台超過11.1萬名弱勢民眾織起一道不被突發意外壓垮的安全網。更令人感念的是，南山志工與醫療團隊持續推動「原鄉關懷列車」，實踐每年前進10個偏遠原鄉部落的承諾，跨越交通與地理限制，把欠缺的醫療照護與健康保障直接送到部落夥伴身邊，用愛消弭城鄉之間的健康不平等。

除了守護人類的健康，南山人壽更將這份愛延伸到我們所居住的地球。面對全球氣候變遷，南山人壽今年首度完整導入自然相關財務揭露（TNFD）架構，把保護森林與生物多樣性融入經營策略中，並依循國際減碳標準推動低碳營運與綠色採購。南山人壽更連續三年受邀登上聯合國氣候變遷會議（COP）國際舞台，向世界分享台灣如何透過金融影響力支援地方醫療、回應氣候風險。展望未來，南山人壽將持續陪伴保戶、員工與社會各界一起累積健康資本，一步一腳印，打造充滿韌性與溫度的共好未來。

南山人壽 永續 願景 健康

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