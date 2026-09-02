中纖再申讓台中銀8,145萬股 持股比例仍為最大股東

台中銀（2812）大股東中國人造纖維股份有限公司持續調整資產配置。根據最新股權轉讓事前申報資料顯示，中纖於2日再度申報預定轉讓台中銀股票，申讓數量高達81,455,000股，將透過一般交易方式在市場上進行處分，處分後持股數量將減少到1,230,126,374股，持股比例降至20％水位以下，但仍為台中銀最大股東。

根據過去公開資料顯示，中纖今年7月14日曾召開董事會決議擬處分有價證券，授權處分台中銀普通股總額度最高不超過130,000仟股（即13萬張），目的為資產配置並增進資金運用效益。而此次申讓台中銀股票為上述規劃中的一部分，中纖於申讓前持有台中銀股票為1,311,581,374股，持股比例約為21.05%；在預定轉讓81,455,000股之後，持股數量將減少至1,230,126,374股，持股比率將降至19.64%左右。

若以中纖最高處分額度13萬張全數執行完畢來計算，其持股數量將進一步降至約1,181,581,374股，對台中銀的持股比例將滑落至約18.97%左右。中纖先前已在7月中下旬陸續公告處分部分持股並實現處分利益，本次再度大規模申讓逾8,145萬股，後續實際執行情形與市場動向備受投資人關注。

若以今年最新年報資料來看，截至目前，中纖仍是台中銀大股東，即使最終持股比例降至18.97%，最大股東地位仍然不變，持股排名第二大股東為磐亞，持股比率約為5.67%，中纖的持股比例仍遙遙領先一大截。