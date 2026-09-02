快訊

玩真的？美商務部長：評估開徵新晶片關稅 赴美設廠可減免

日職／孫易磊平手登板後援2局無失分 最快155公里奪第5次中繼成功

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀五大信賴放款要破5兆了！7月暴增逾3,000億元 近八成增量非行庫

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，7月底國銀五大信賴產業放款餘額達4兆9,513億元，7月單月暴增3,061億元、首破3,000億元，寫上路以來單月最大增額。聯合報系資料照
據金管會統計，7月底國銀五大信賴產業放款餘額達4兆9,513億元，7月單月暴增3,061億元、首破3,000億元，寫上路以來單月最大增額。聯合報系資料照

金管會統計，7月底國銀五大信賴產業放款餘額達4兆9,513億元，7月單月暴增3,061億元、首破3,000億元，寫上路以來單月最大增額，最快8月可望突破5兆元，目前以軍工、AI及安控需求最旺。

五大信賴產業放款第一期自今年4月上路至12月底，新增放款目標1,200億元。截至7月底，較3月底基期增加7,170億元，四個月達標率衝上597.5%，相當於原訂目標近六倍。

若觀察單月增額，放款動能逐月加速。4月增加908億元、5月1,099億元、6月2,101億元，7月再跳增至3,061億元，連兩個月以千億元幅度放大。

銀行主管分析，近期放款快速成長，除大型聯貸案、政策支持外，AI需求擴張也推升產業鏈資金需求。企業營運規模擴大，設備投資與周轉需求同步增加，成為主要推力。

值得注意的是，五大信賴雖屬政策性放款，八大行庫仍扮演主力，但新增動能已向其他銀行擴散。

據統計顯示，7月底八大行庫相關放款約2兆9,942億元，占全體60.5%；但7月僅增加約672億元，占全體新增量約22%，意味近八成增額來自民營銀行。

銀行圈認為，隨AI、半導體及資安等產業資金需求升溫，五大信賴產業已不只是政策任務，也逐漸成為銀行競逐科技企業授信的新戰場。

從7月產業別來看，五大產業幾乎全面放大。軍工增加1,762億元最多，人工智慧（AI）增加1,401億元、安控增加1,156億元、次世代通訊增加1,064億元，四大產業增額均突破千億元，半導體也增加863億元。

若累計4月至7月，則以軍工增加4,493億元最多，AI增加2,659億元、安控增加2,424億元分居二、三名。

銀行圈指出，軍工受無人機、無人艇等新興需求及相關聯貸案帶動，目前仍是放款最大主力。

AI與安控則被視為後續重要成長題材。AI伺服器、資料中心等基礎建設投資持續增加，加上企業AI導入率提升；安控也受惠資安技術加速導入，帶動監控、防護及資安投資需求。

展望第3季，銀行業相對看好半導體及AI產業，受惠高效能運算、先進製程、先進封裝及資料中心投資延續。

國銀 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

安泰銀法說會／上半年賺10.6億元、年增53% 總資產破4,000億元

00406A規模衝破260億！挾年化17%高息下周除息…5日爆量百萬張

定期定額買台股押對寶 7月熱門基金新增扣款突破3千萬

信邦營收／8月32.8億元、創單月新高 衝刺半導體機器人與無人機

相關新聞

中纖再申讓台中銀8,145萬股 持股比例將跌破20%

台中銀（2812）大股東中國人造纖維股份有限公司持續調整資產配置。根據最新股權轉讓事前申報資料顯示，中纖於2日再度申報預定轉讓台中銀股票，申讓數量高達81,455,000股，將透過一般交易方式在市場上進行處分，處分後持股數量將減少到1,230,126,374股，持股比例降至20％水位以下。

國銀五大信賴放款要破5兆了！7月暴增逾3,000億元 近八成增量非行庫

據金管會統計，7月底國銀五大信賴產業放款餘額達4兆9,513億元，7月單月暴增3,061億元、首破3,000億元，寫上路以來單月最大增額，最快8月可望突破5兆元，目前以軍工、AI及安控需求最旺。

避險情緒升高外資撤退 新台幣放量貶值收31.728元

全球債市掀起拋售潮，加上美伊戰火升溫，避險情緒升高促使熱錢大舉撤退，股匯市今天雙雙下挫，台股跌784點，新台幣兌美元盤中...

富蘭克林坦伯頓基金集團：新典範投資機會 「美國建設、中國消費」

在地緣政治競爭升溫、供應鏈重組加速，以及AI帶動資料中心、電力與基礎建設投資熱潮的背景下，全球市場正重新評估未來成長動能與資本配置方向。

新台幣穩定幣不必搶做支付 童子賢：機會在B2B與RWA

FinTechOn 2026暨亞洲金融科技聯盟（AFA）高峰會2日在台北登場。和碩（4938）科技董事長童子賢表示，台灣今年6月通過《虛擬資產服務法》，但目前仍只是法律框架，後續關鍵在於子法能否在交易效率、金融安全、個人隱私與財產自由之間取得平衡。

新台幣貶9.5分 收31.728元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.728元，貶9.5分，成交金額28.58億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。