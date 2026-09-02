避險情緒升高外資撤退 新台幣放量貶值收31.728元

全球債市掀起拋售潮，加上美伊戰火升溫，避險情緒升高促使熱錢大舉撤退，股匯市今天雙雙下挫，台股跌784點，新台幣兌美元盤中一度貶破31.8元，收盤收31.728元，貶9.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至37.48億美元。

全球債市掀拋售潮之際，美國與伊朗敵對行動升高，引發市場擔心能源價格飆漲，恐迫使各國央行升息壓抑通膨，美股4大指數收黑，亞股也瀰漫低氣壓。

台股今天開低震盪走低，台積電終場收在最低價2385元，跌破2400元及季線2386元支撐；台股指數量縮跌破5日均線46309點及46200點，以最低點46164.72點作收，成交金額萎縮至兆元以下。

隨著市場風向轉變，三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超台股1150.33億元，其中外資大舉提款913.54億元，也對匯市形成貶值壓力。

美元走強、台股下挫加上熱錢流出，3大貶值因素齊聚，新台幣兌美元今天以31.65元開盤後，旋即啟動貶勢，接連跌破31.7元、31.8元關卡，最低觸及31.804元、重貶1.71角，尾盤跌幅收斂，終場以31.728元作收。

外匯交易員表示，外資今天幾乎一面倒匯出，尤其午後加大匯出力道，令新台幣貶勢加重，不過出口商於31.7元上方陸續進場拋匯，緩和新台幣貶勢，央行也在尾盤調節，將貶幅壓至1角以內。

外匯交易員直言，美國聯準會主席華許發表偏鷹談話，又逢美伊戰事升溫，金融市場風向轉變，8月以來的新台幣升值態勢暫時畫上休止符，短線轉為盤整格局，後續將視台股及外資動向，估於31.5元至31.9元間波動。

交易員進一步指出，目前市場重心轉向9月中的聯準會利率決策會議，隨升息機率提高，屆時聯準會政策決定及會後談話將牽動美元走勢與國際資金流向，進而左右台灣股匯市表現。