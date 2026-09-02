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富蘭克林坦伯頓基金集團：新典範投資機會 「美國建設、中國消費」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
在地緣政治競爭升溫、供應鏈重組加速，以及AI帶動資料中心、電力與基礎建設投資熱潮的背景下，全球市場正重新評估未來成長動能與資本配置方向。示意圖／AI生成 蔡固勳
在地緣政治競爭升溫、供應鏈重組加速，以及AI帶動資料中心、電力與基礎建設投資熱潮的背景下，全球市場正重新評估未來成長動能與資本配置方向。示意圖／AI生成 蔡固勳

在地緣政治競爭升溫、供應鏈重組加速，以及AI帶動資料中心、電力與基礎建設投資熱潮的背景下，全球市場正重新評估未來成長動能與資本配置方向。

富蘭克林坦伯頓投資研究院投資策略師陳夏儀（Christy Tan）表示，全球經濟正進入大逆轉的新投資典範。過去二十多年由「美國消費、中國投資」支撐的全球成長模式，正逐步轉向「美國建設、中國消費」。這項轉變並非單純景氣循環，而是全球投資驅動力的重新排序。

富蘭克林證券投顧表示，全球資本正從追求效率的全球化時代，邁向以安全、韌性與戰略能力為核心的新投資體制。美國必須建設，中國大陸必須消費；能夠辨識這項結構性逆轉，並在估值、政策風險與地緣政治不確定性之間保持紀律的投資人，將更有機會掌握新典範下的投資機會。

富蘭克林證券投顧建議，值此波動環境，投資人應做好資產配置，透過多元區域及主動式管理的主題型股票基金，包括AI生態系擴張（科技/亞洲科技股）、美國製造、能源基礎建設（公用事業）、新興市場及全球型股票基金，積極參與新典範下的投資浪潮。

富蘭克林坦伯頓投資研究院指出，在美國，投資焦點正從家庭消費轉向生產力建設。人工智慧雖常被視為科技或軟體題材，但其背後需要大量晶片、資料中心、冷卻系統、光纖網路、電力、電網及能源基礎建設，使AI逐漸成為資本密集型投資主題。製造業回流、電氣化、先進製造、半導體、國防與自動化等趨勢，也將提升工業、公用事業、基礎建設、電氣設備、實質資產與私人信貸等領域的重要性。

相較之下，大陸的投資主軸則由投資驅動轉向消費再平衡。富蘭克林坦伯頓投資研究院認為，大陸過去依靠基礎建設、房地產、工業化與出口製造推動成長，但隨著廣泛資本支出的邊際報酬下降，未來更具可持續性的機會將逐步轉向家庭所得提升、社會保障改善、醫療保健、保險、長照、旅遊、國內品牌、平台企業、娛樂、財富管理與高股息企業等領域。

不過，富蘭克林坦伯頓投資研究院提醒，美中投資機會並非完全對稱。美國資本支出題材較為明確，卻可能面臨估值偏高、資金過度集中與執行瓶頸；大陸消費與服務業再平衡則具備逆向投資潛力，但更仰賴政策支持、信心修復與制度調整。因此，投資人不宜僅以傳統國家貝他值判斷市場機會，而應更重視政策方向、現金流品質、資產負債表強度及實際受惠程度。

富蘭克林坦伯頓投資研究院指出，這項結構性轉變的影響也將擴及美中以外市場。歐洲若能將長期過剩儲蓄轉化為國內投資，國防、能源安全、電網與基礎建設可望受惠；印度受惠於國內需求與供應鏈多元化；東協與墨西哥則受益於製造網絡重組；日本、韓國與台灣則與半導體、戰略製造與自動化趨勢高度相關；大宗商品生產國也可能受惠於電氣化、關鍵礦物及能源安全需求。

富蘭克林高科技基金暨創新科技基金經理人馬修‧摩伯格認為，在2026年，預計隨日趨成熟的AI系統開始在更廣泛的經濟領域推動持久的生產力提升，企業將進一步轉向應用層軟體和垂直整合解決方案。持續看到電子商務、軟體即服務（SaaS）、社群網路、雲端、醫療技術、電子支付的長期穩定採用，我們也對顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據等五個主要創新趨勢抱持樂觀態度。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦•賽加爾指出，在全球不確定性升高、美國大型權值股長期主導市場後，全球資產配置正逐步走向更多元化的趨勢，新興市場也重新成為投資人關注焦點。新興市場不再只是跟隨成熟市場景氣循環，而是在經濟成長、科技創新、產業轉型及消費升級等重要領域扮演關鍵角色。著眼全球AI基礎建設浪潮方興未艾，使南韓與台灣的半導體供應鏈成為新興市場重要受惠者，不過，新興市場投資機會並不僅限於大型科技權值股，更涵蓋印度消費升級、巴西原物料、墨西哥製造業與近岸外包、南非關鍵礦產，以及中東地區的綠色能源與金融創新等題材，這種跨國家、跨產業的機會廣度，也提高新興市場主動選股與差異化配置的重要性。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金與新興國家固定收益基金經理人何英信博士（Calvin Ho）表示，全球貿易重組新契機、新興國家改革新動能與全球資金重新配置是看好新興國家的最重要三大主題，地緣政治風險與關稅等議題已使全球貿易轉型為區域貿易，新的貿易協議正嘉惠許多新興國家的發展前景；此外，新興國家自發性的改革、建立健全可信賴的政策架構，例如，提升央行獨立性，建立財政紀律與通膨目標制等，正強化其內外部經濟韌性，而美國強勁的經濟成長在過去十餘年吸引巨量的外國資本，推升美元強勢，但美國赤字惡化正使美元面臨中長期資金流逆轉的貶值風險，激發全球資金重新分配的動能。

從「美國消費／中國建設」轉向「美國建設／中國消費」。資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團分析
從「美國消費／中國建設」轉向「美國建設／中國消費」。資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團分析

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