FinTechOn 2026／國泰金控資深副總孫至德曝國泰發展數位資產方向

金融科技與數位資產發展持續受到金融業關注，國泰金控資深副總經理孫至德2日於FinTechOn 2026 & AFA高峰會上表示，數位資產與穩定幣已走到金融創新的最前線，也讓傳統金融機構必須開始關注，國泰金控目前關注穩定幣託管服務、跨境支付與RWA代幣化等機會，未來希望進一步拓展至數位資產借貸與交易領域。

孫至德表示，國泰金控擁有超過60年歷史，業務涵蓋保險、銀行、資產管理及證券，主要市場在台灣，也在中國及東南亞地區營運。過去10年持續推動數位轉型，聚焦建立資料與科技基礎建設、數位發展平台、客戶體驗，並逐步將業務遷移至雲端發展，目前AI、GenAI是關注重點，但很明顯地，數位資產與穩定幣也已經走到金融創新的最前線，成為下一個重要的發展領域。

孫至德指出，近期數位資產及相關市場加速成長，讓傳統金融機構不能只是將其視為邊緣市場。不過，金融業已經討論區塊鏈技術多年，數位資產走向主流採用的路徑仍尚未完全明朗，因此國泰目前採取兩大策略，第一是跟隨客戶需求與市場發展，若客戶有需求就提供服務，若市場正在發展，則國泰希望成為其中一員；第二是雖然市場仍處在早期階段，但國泰希望提前做好技術與能力準備，透過參與市場累積經驗。

在具體布局上，孫至德表示，目前國泰關注穩定幣託管服務、跨境支付及RWA代幣化，未來也希望進一步拓展數位資產借貸與交易，同時，從銀行業務延伸觀察保險、資產管理、財富管理及證券等領域的機會。

不過，孫至德也指出，數位資產要進一步發展，仍有三項重要挑戰。首先，商業機會必須足夠大，才能證明金融機構投入的時間與資源是正確的。以穩定幣為例，需要大規模採用，而這也需要大型機構與企業參與；近期來看，跨境支付是最符合這項條件，也最具潛力的應用場景之一。

其次是監管框架。孫至德表示，從其他市場經驗來看，監管明確性是關鍵，相關規則需要清楚、公平並對所有參與者具有包容性，同時也應聚焦可以規模化的商業機會，而非僅停留在概念驗證（POC）階段。他認為，監管必須在安全、合規與創新彈性之間取得平衡，尤其涉及AML、KYC等要求；若跨境支付成為重要應用場景，不同國家之間也需要具備一定程度的監管一致性與協調，以確保彼此的互通，而台灣監管機關在與產業互動方面一直具有建設性、開放性及包容性。

第三項挑戰則是客戶體驗。孫至德表示，數位資產的使用體驗必須優於現有替代方案。過去新科技從理論效益到實際部署後的客戶體驗往往存在落差，尤其最後一哩路最為困難；如果只有90%做到位仍然不夠，最後10%往往決定一項技術究竟停留在很酷的概念，還是真正成為能夠產生價值的解決方案。他認為，數位資產與穩定幣必須真正實現「更好、更快、更便宜」的承諾，才能進一步擴大應用。

孫至德也指出，數位資產領域仍有許多複雜且未知的問題與影響需要進一步研究與解決，沒有任何單一機構可以獨自解決，未來相關專案需要整個生態系高度合作。因此，透過金融科技高峰會，讓不同經驗與觀點的專家及利害關係人交流，將有助於進一步理解數位資產的發展可能性，並尋找可以實際執行的解決方案。