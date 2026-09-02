快訊

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

京華城案二審柯文哲9月8日將出庭 高院先處理黃景茂是否延長限制出境

Joeman爆感情風暴後持續神隱 經紀人證實「不飛美國」缺席蘋果發表會

聽新聞
0:00 / 0:00

FinTechOn 2026／國泰金控資深副總孫至德曝國泰發展數位資產方向

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控資深副總經理孫至德2日於FinTechOn 2026 & AFA高峰會上致詞。圖／台灣金融科技協會提供
國泰金控資深副總經理孫至德2日於FinTechOn 2026 & AFA高峰會上致詞。圖／台灣金融科技協會提供

金融科技與數位資產發展持續受到金融業關注，國泰金控資深副總經理孫至德2日於FinTechOn 2026 & AFA高峰會上表示，數位資產與穩定幣已走到金融創新的最前線，也讓傳統金融機構必須開始關注，國泰金控目前關注穩定幣託管服務、跨境支付與RWA代幣化等機會，未來希望進一步拓展至數位資產借貸與交易領域。

孫至德表示，國泰金控擁有超過60年歷史，業務涵蓋保險、銀行、資產管理及證券，主要市場在台灣，也在中國及東南亞地區營運。過去10年持續推動數位轉型，聚焦建立資料與科技基礎建設、數位發展平台、客戶體驗，並逐步將業務遷移至雲端發展，目前AI、GenAI是關注重點，但很明顯地，數位資產與穩定幣也已經走到金融創新的最前線，成為下一個重要的發展領域。

孫至德指出，近期數位資產及相關市場加速成長，讓傳統金融機構不能只是將其視為邊緣市場。不過，金融業已經討論區塊鏈技術多年，數位資產走向主流採用的路徑仍尚未完全明朗，因此國泰目前採取兩大策略，第一是跟隨客戶需求與市場發展，若客戶有需求就提供服務，若市場正在發展，則國泰希望成為其中一員；第二是雖然市場仍處在早期階段，但國泰希望提前做好技術與能力準備，透過參與市場累積經驗。

在具體布局上，孫至德表示，目前國泰關注穩定幣託管服務、跨境支付及RWA代幣化，未來也希望進一步拓展數位資產借貸與交易，同時，從銀行業務延伸觀察保險、資產管理、財富管理及證券等領域的機會。

不過，孫至德也指出，數位資產要進一步發展，仍有三項重要挑戰。首先，商業機會必須足夠大，才能證明金融機構投入的時間與資源是正確的。以穩定幣為例，需要大規模採用，而這也需要大型機構與企業參與；近期來看，跨境支付是最符合這項條件，也最具潛力的應用場景之一。

其次是監管框架。孫至德表示，從其他市場經驗來看，監管明確性是關鍵，相關規則需要清楚、公平並對所有參與者具有包容性，同時也應聚焦可以規模化的商業機會，而非僅停留在概念驗證（POC）階段。他認為，監管必須在安全、合規與創新彈性之間取得平衡，尤其涉及AML、KYC等要求；若跨境支付成為重要應用場景，不同國家之間也需要具備一定程度的監管一致性與協調，以確保彼此的互通，而台灣監管機關在與產業互動方面一直具有建設性、開放性及包容性。

第三項挑戰則是客戶體驗。孫至德表示，數位資產的使用體驗必須優於現有替代方案。過去新科技從理論效益到實際部署後的客戶體驗往往存在落差，尤其最後一哩路最為困難；如果只有90%做到位仍然不夠，最後10%往往決定一項技術究竟停留在很酷的概念，還是真正成為能夠產生價值的解決方案。他認為，數位資產與穩定幣必須真正實現「更好、更快、更便宜」的承諾，才能進一步擴大應用。

孫至德也指出，數位資產領域仍有許多複雜且未知的問題與影響需要進一步研究與解決，沒有任何單一機構可以獨自解決，未來相關專案需要整個生態系高度合作。因此，透過金融科技高峰會，讓不同經驗與觀點的專家及利害關係人交流，將有助於進一步理解數位資產的發展可能性，並尋找可以實際執行的解決方案。

國泰金控 穩定幣 銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 供應鏈催生跨境金流需求 彭金隆：虛擬資產子法最快明年首季上路

FinTechOn 2026＆AFA高峰會登場 彭金隆：最快明年Q1公布虛擬資產子法

FinTechOn 2026／台灣如何應用 AI 與區塊鏈前進國際？蔡玉玲提一解方

新台幣穩定幣不必搶做支付 童子賢：機會在 B2B 與 RWA

相關新聞

富蘭克林坦伯頓基金集團：新典範投資機會 「美國建設、中國消費」

在地緣政治競爭升溫、供應鏈重組加速，以及AI帶動資料中心、電力與基礎建設投資熱潮的背景下，全球市場正重新評估未來成長動能與資本配置方向。

新台幣穩定幣不必搶做支付 童子賢：機會在B2B與RWA

FinTechOn 2026暨亞洲金融科技聯盟（AFA）高峰會2日在台北登場。和碩（4938）科技董事長童子賢表示，台灣今年6月通過《虛擬資產服務法》，但目前仍只是法律框架，後續關鍵在於子法能否在交易效率、金融安全、個人隱私與財產自由之間取得平衡。

新台幣貶9.5分 收31.728元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.728元，貶9.5分，成交金額28.58億美元

FinTechOn 2026＆AFA高峰會登場 彭金隆：最快明年Q1公布虛擬資產子法

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）與臺灣金融科技協會2日舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會，金管會主委彭金隆致詞時指出，AI、區塊鏈及全球供應鏈都是現在金融科技重要的議題與發展趨勢，《虛擬資產服務法》於今年6月底完成立法後，後續仍有9項子法正在積極訂定中，預計最快明年第1季將正式公布實施、正式落地，台灣的虛擬資產與穩定幣將會展現全新的面貌。

8月海外基金績效：黃金、台股暴衝反彈 殖利率上行壓抑債券表現

8月全球市場股債走勢分化，美國7月聯邦政府赤字暴增至4,323億美元，創2021年3月以來單月新高，美國財政赤字惡化驅動成熟市場公債殖利率上行壓力沉重，各債市普遍承壓，且同步壓抑公用事業類股表現。但美國財政部意外擴大公債回購促使美元走弱，黃金受惠貨幣貶值交易與資金回流下勁揚；搭配美國第2季企業獲利出色，特別在輝達超預期財報確認AI前景續亮帶動下，台股亦自8月大幅修正展開跌深V形反彈。

00918緊扣 AI 與金融主軸展現高填息韌性

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股基本面與籌碼面同步偏多，隨著9月初國際半導體展與蘋果新品發表會登場，市場資金加速卡位旺季行情。雖然量能能否持續放大為後續觀察重點，但在科技新品升級潮與地緣、宏觀不確定性消退下，大盤多頭架構極為穩固，帶動具備高股息與高填息特性的旗艦ETF成為市場資金搶進焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。