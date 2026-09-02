新台幣穩定幣不必搶做支付 童子賢：機會在B2B與RWA

FinTechOn 2026暨亞洲金融科技聯盟（AFA）高峰會2日在台北登場。和碩（4938）科技董事長童子賢表示，台灣今年6月通過《虛擬資產服務法》，但目前仍只是法律框架，後續關鍵在於子法能否在交易效率、金融安全、個人隱私與財產自由之間取得平衡。

童子賢坦言，自己過去對數位金融與虛擬資產抱持疑慮，主要是部分市場參與者將「完全去中心化、不受監管」視為理想。他認為，金融跟醫療、軍事一樣，需要高度監管，若只強調技術與自由，卻忽略洗錢、犯罪利用及治理權集中的風險，可能造成嚴重後果。

不過，監理也不能走向另一個極端。若由中央銀行或單一機構全面掌握數位貨幣的帳本、交易紀錄及資產控制權，也可能侵害個人隱私與財產自主。因此，真正課題不是在中心化與去中心化之間二選一，而是同時兼顧金融安全、交易隱私與財產自由。

談到新台幣穩定幣，童子賢認為，台灣已有悠遊卡、LINE Pay及街口支付等工具，民眾並不缺乏便利的零售支付方式；加上新台幣並非主要國際貨幣，短期內能否成為跨境支付的主流工具，仍有待觀察。

相較之下，新台幣穩定幣更可能在企業對企業交易（B2B）及實體資產代幣化（RWA）找到發展空間。若能降低交易成本、縮短跨境結算時間，才有機會改善傳統金融速度較慢、成本較高的問題。

數位發展部政務次長楊佳玲則表示，進入AI時代後，金融業有機會成為產業轉型的先行者。數發部將從算力、台灣在地資料、人才培育及新創投資四個面向，協助金融業及其他產業加速導入AI。

楊佳玲強調，推動AI不能只追求創新與生產力，「信任」同樣不可缺少。金融業必須正視授信及放款決策偏誤、AI生成錯誤，以及導入AI Agent後衍生的資安風險，在推動應用的同時管理風險，建立更具韌性的金融生態系。