快訊

秘魯宣布與伊朗斷交！原因曝光 怒控4大罪

低消350元、限90分鐘！羅東林場星巴克內用新規掀議 小鳥胃客喊太難

資深男星陳觀泰驚傳80歲離世！「洪熙官」成經典　去年才喊不退休

聽新聞
0:00 / 0:00

富裕消費從精品轉向健康升級生活 多重資產掌握醫療、消費新商機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
全球禮賓醫療2025年至2035年預估規模（單位：十億美元）。資料來源：Precedence research，2025-2035（預估）。資料日期：2026/6
全球禮賓醫療2025年至2035年預估規模（單位：十億美元）。資料來源：Precedence research，2025-2035（預估）。資料日期：2026/6

當全球財富持續累積，高資產族群的消費模式也正悄然轉變，從過去偏重精品、名車等高價商品，逐步轉向健康、時間與生活品質，帶動個人化醫療、健康管理、抗老照護、醫美及高端生活服務等需求升溫。富邦投信表示，面對全球產業趨勢快速變化，投資人可透過多重資產策略分散單一市場風險，並聚焦受惠全球財富成長的科技、醫療與消費三大長期趨勢。「富邦富裕商機多重資產基金」將於9月7日展開募集，透過跨資產、跨產業布局，掌握富裕經濟衍生的結構性投資機會。

其中，健康醫療正成為富裕族群願意投入資源的重要領域。根據Precedence Research資料，全球禮賓醫療市場2025年規模約217.7億美元，預估2035年將增至413.7億美元，十年間接近倍增，年複合成長率約6.6%。相較傳統醫療著重疾病治療，禮賓醫療更強調個人化服務、預防管理及就醫效率，反映健康需求已進一步朝管理時間與風險發展。

該基金擬任經理人薛博升表示，對富裕族群而言，真正稀缺的不只是金錢，更包括時間與健康。隨全球財富增加、高齡化趨勢延續，加上預防醫學與健康管理意識提升，富裕族群願意投入更多資源，換取更有效率、個人化的醫療與照護服務，帶動生技醫療、先進醫療科技、醫療器材及健康照護等領域的結構性需求。

富裕消費也不再侷限於傳統精品。根據Dataintelo資料，全球奢侈美容市場2025年規模約973億美元，預估2034年可望成長至1,568億美元，年複合成長率約5.8%，其中奢侈護膚占整體市場39%，為最大產品類別。

薛博升指出，從醫療到美容，背後反映的是相同趨勢：富裕族群正從買更多商品轉向投資自己的生活品質。除了健康管理與醫美，休閒旅遊、寵物食品與保健、智慧汽車等，也受惠生活型態升級，相關需求與所得、財富累積及生活型態改變密切相關。

富邦投信表示，富裕商機可從資本往哪裡去、需求往哪裡走兩個方向觀察。基金將聚焦「科技新引擎、醫療新動能、消費新模式」三大長期趨勢，並結合股票、債券、基金受益憑證及REITs等多重資產配置，在掌握結構性成長機會之餘，也透過不同資產配置提升投資組合應對市場波動的彈性。

消費 健康 富邦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成長機會+多元配置 新基金關鍵字

富邦多重資產基金 來了

野村台日多重資產 開募

玉山銀行與富蘭克林強強聯手私募股權市場策略 另類投資豐富資產配置

相關新聞

FinTechOn 2026＆AFA高峰會登場 彭金隆：最快明年Q1公布虛擬資產子法

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）與臺灣金融科技協會2日舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會，金管會主委彭金隆致詞時指出，AI、區塊鏈及全球供應鏈都是現在金融科技重要的議題與發展趨勢，《虛擬資產服務法》於今年6月底完成立法後，後續仍有9項子法正在積極訂定中，預計最快明年第1季將正式公布實施、正式落地，台灣的虛擬資產與穩定幣將會展現全新的面貌。

8月海外基金績效：黃金、台股暴衝反彈 殖利率上行壓抑債券表現

8月全球市場股債走勢分化，美國7月聯邦政府赤字暴增至4,323億美元，創2021年3月以來單月新高，美國財政赤字惡化驅動成熟市場公債殖利率上行壓力沉重，各債市普遍承壓，且同步壓抑公用事業類股表現。但美國財政部意外擴大公債回購促使美元走弱，黃金受惠貨幣貶值交易與資金回流下勁揚；搭配美國第2季企業獲利出色，特別在輝達超預期財報確認AI前景續亮帶動下，台股亦自8月大幅修正展開跌深V形反彈。

00918緊扣 AI 與金融主軸展現高填息韌性

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股基本面與籌碼面同步偏多，隨著9月初國際半導體展與蘋果新品發表會登場，市場資金加速卡位旺季行情。雖然量能能否持續放大為後續觀察重點，但在科技新品升級潮與地緣、宏觀不確定性消退下，大盤多頭架構極為穩固，帶動具備高股息與高填息特性的旗艦ETF成為市場資金搶進焦點。

00994A、00728除息前 最後買進日9月17日

受到美債殖利率攀升與科技評價檢視影響，台股近期見高檔震盪，第一金投信分析，台股成長趨勢持續，往年選舉前一季股價震盪拉回機率高，反應政治不確定性擔憂，股價逢大跌修正反倒提供投資人回檔佈局選後行情機會。第一金投信公告兩檔台股ETF配息資訊，第一金台灣工業30（00728）每單位配息0.77元及主第一金台股優（00994A）每單位配息0.257元，都將在9月18日日進行本季除息，投資人宜把握9月17日前買進且持有即享這次配息，配息發放日訂在10月15日。

00981B 月配息公告 9月18日前買進持有參與配息

近一個月美債殖利率於4.6%至4.8%呈現區間波動，資金轉向具備高殖利率、低存續期特性的非投資等級券債券，以作為滿足避險需求及追求收益的替代工具。第一金優選非投債ETF（00981B）月配息公告，每單位配息0.063元，投資人宜把握9月18日前買進且持有，享這次月配權益，配息發放日訂於10月19日。

壽險不動產投資餘額創高！至7月底達1.71兆元 年增逾7%

壽險資金持續湧向不動產市場，中央銀行最新統計顯示，截至7月底，國內壽險業不動產投資餘額已攀升至1兆7,136億元，創歷史新高，年增7.22%；若與去年底相較，今年前七個月增加約916億元，顯示在金融市場波動與長期收益需求下，不動產仍是壽險業資產配置的重要戰場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。