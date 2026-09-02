虛擬資產錢包與治理基礎設施商Liminal 奪2026AFA金融基礎設施大獎

新加坡商 First Answer 旗下虛擬資產錢包與治理基礎設施平台 Liminal Custody 在2026 AFA 大獎（AFA Awards 2026）中，從88件提名中脫穎而出，成功奪得「金融基礎設施大獎」（Financial Infrastructure Award）。評審團高度肯定 Liminal 在多方運算（MPC）與硬體安全模組（HSM）架構下的機構級安全控管能力，以及協助多國虛擬資產服務商（VASP）穩健發展業務的卓越實績。

隨著台灣虛擬資產監管框架持續推進與健全，交易審批、內部治理、客戶盡職調查（CDD）以及轉帳規則（Travel Rule）等實務環節，已成為金融與科技業者佈局虛擬資產的關鍵基礎。Liminal 目前在全球已支援超過1000億美元的虛擬資產交易，營運足跡涵蓋亞洲及全球多個關鍵市場。本次獲獎不僅展現其跨國技術實力，更突顯其將成熟合規經驗導入台灣市場的關鍵價值。

Liminal 創辦人 Mahin Gupta 表示，機構要大規模採用虛擬資產，核心前提是背後的基礎設施必須在各個市場都能獲得充分信任。台灣市場正為產業訂定高標準，得獎證明公司方向切實有效，也督促公司持續提升技術與服務標準。

Liminal 台灣區總經理郭姿吟指出，在地業者當前更關注於「如何安全且合規地落實日常營運」。隨著台灣法規與監管要求逐步成形，企業最需要的是符合標準的實務流程與風控機制。業者無須承擔從零開始摸索的成本，成熟的基礎架構能協助機構在確保資產安全與落實治理的前提下，迅速對接在地合規要求。

成立於 2021 年的 Liminal 總部位於新加坡，已取得 SOC 2 Type II、ISO 27001 及 ISO 27701 等多項國際資安與隱私認證，於台灣、印度及阿聯酋皆設有據點。Liminal 強調，未來將持續結合跨市場的國際架構經驗與在地法規適應力，攜手台灣業者建構符合金融與法規標準的虛擬資產營運體系。