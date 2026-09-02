快訊

秘魯宣布與伊朗斷交！原因曝光 怒控4大罪

低消350元、限90分鐘！羅東林場星巴克內用新規掀議 小鳥胃客喊太難

資深男星陳觀泰驚傳80歲離世！「洪熙官」成經典　去年才喊不退休

聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬資產錢包與治理基礎設施商Liminal 奪2026AFA金融基礎設施大獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新加坡商 First Answer 旗下虛擬資產錢包與治理基礎設施平台 Liminal Custody 在2026 AFA 大獎（AFA Awards 2026）中，從全亞洲88件提名中脫穎而出，成功奪得「金融基礎設施大獎」（Financial Infrastructure Award），圖中為 Liminal台灣區總經理郭姿吟。圖／ Liminal提供
新加坡商 First Answer 旗下虛擬資產錢包與治理基礎設施平台 Liminal Custody 在2026 AFA 大獎（AFA Awards 2026）中，從全亞洲88件提名中脫穎而出，成功奪得「金融基礎設施大獎」（Financial Infrastructure Award），圖中為 Liminal台灣區總經理郭姿吟。圖／ Liminal提供

新加坡商 First Answer 旗下虛擬資產錢包與治理基礎設施平台 Liminal Custody 在2026 AFA 大獎（AFA Awards 2026）中，從88件提名中脫穎而出，成功奪得「金融基礎設施大獎」（Financial Infrastructure Award）。評審團高度肯定 Liminal 在多方運算（MPC）與硬體安全模組（HSM）架構下的機構級安全控管能力，以及協助多國虛擬資產服務商（VASP）穩健發展業務的卓越實績。

隨著台灣虛擬資產監管框架持續推進與健全，交易審批、內部治理、客戶盡職調查（CDD）以及轉帳規則（Travel Rule）等實務環節，已成為金融與科技業者佈局虛擬資產的關鍵基礎。Liminal 目前在全球已支援超過1000億美元的虛擬資產交易，營運足跡涵蓋亞洲及全球多個關鍵市場。本次獲獎不僅展現其跨國技術實力，更突顯其將成熟合規經驗導入台灣市場的關鍵價值。

Liminal 創辦人 Mahin Gupta 表示，機構要大規模採用虛擬資產，核心前提是背後的基礎設施必須在各個市場都能獲得充分信任。台灣市場正為產業訂定高標準，得獎證明公司方向切實有效，也督促公司持續提升技術與服務標準。

Liminal 台灣區總經理郭姿吟指出，在地業者當前更關注於「如何安全且合規地落實日常營運」。隨著台灣法規與監管要求逐步成形，企業最需要的是符合標準的實務流程與風控機制。業者無須承擔從零開始摸索的成本，成熟的基礎架構能協助機構在確保資產安全與落實治理的前提下，迅速對接在地合規要求。

成立於 2021 年的 Liminal 總部位於新加坡，已取得 SOC 2 Type II、ISO 27001 及 ISO 27701 等多項國際資安與隱私認證，於台灣、印度及阿聯酋皆設有據點。Liminal 強調，未來將持續結合跨市場的國際架構經驗與在地法規適應力，攜手台灣業者建構符合金融與法規標準的虛擬資產營運體系。

資產 基礎設施 錢包

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

FinTechOn 2026＆AFA高峰會登場 彭金隆：最快明年Q1公布虛擬資產子法

邁入金融科技新階段 彭金隆：虛擬資產服務法最快明年首季上路

凱基金數位資產創新！協力DigiFT發行全球首檔台股 ETF 鏈上 RWA 代幣

AFA首屆金融科技大獎登場 台灣3家業者擠進十強角逐5大獎

相關新聞

FinTechOn 2026＆AFA高峰會登場 彭金隆：最快明年Q1公布虛擬資產子法

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）與臺灣金融科技協會2日舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會，金管會主委彭金隆致詞時指出，AI、區塊鏈及全球供應鏈都是現在金融科技重要的議題與發展趨勢，《虛擬資產服務法》於今年6月底完成立法後，後續仍有9項子法正在積極訂定中，預計最快明年第1季將正式公布實施、正式落地，台灣的虛擬資產與穩定幣將會展現全新的面貌。

8月海外基金績效：黃金、台股暴衝反彈 殖利率上行壓抑債券表現

8月全球市場股債走勢分化，美國7月聯邦政府赤字暴增至4,323億美元，創2021年3月以來單月新高，美國財政赤字惡化驅動成熟市場公債殖利率上行壓力沉重，各債市普遍承壓，且同步壓抑公用事業類股表現。但美國財政部意外擴大公債回購促使美元走弱，黃金受惠貨幣貶值交易與資金回流下勁揚；搭配美國第2季企業獲利出色，特別在輝達超預期財報確認AI前景續亮帶動下，台股亦自8月大幅修正展開跌深V形反彈。

00918緊扣 AI 與金融主軸展現高填息韌性

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股基本面與籌碼面同步偏多，隨著9月初國際半導體展與蘋果新品發表會登場，市場資金加速卡位旺季行情。雖然量能能否持續放大為後續觀察重點，但在科技新品升級潮與地緣、宏觀不確定性消退下，大盤多頭架構極為穩固，帶動具備高股息與高填息特性的旗艦ETF成為市場資金搶進焦點。

00994A、00728除息前 最後買進日9月17日

受到美債殖利率攀升與科技評價檢視影響，台股近期見高檔震盪，第一金投信分析，台股成長趨勢持續，往年選舉前一季股價震盪拉回機率高，反應政治不確定性擔憂，股價逢大跌修正反倒提供投資人回檔佈局選後行情機會。第一金投信公告兩檔台股ETF配息資訊，第一金台灣工業30（00728）每單位配息0.77元及主第一金台股優（00994A）每單位配息0.257元，都將在9月18日日進行本季除息，投資人宜把握9月17日前買進且持有即享這次配息，配息發放日訂在10月15日。

00981B 月配息公告 9月18日前買進持有參與配息

近一個月美債殖利率於4.6%至4.8%呈現區間波動，資金轉向具備高殖利率、低存續期特性的非投資等級券債券，以作為滿足避險需求及追求收益的替代工具。第一金優選非投債ETF（00981B）月配息公告，每單位配息0.063元，投資人宜把握9月18日前買進且持有，享這次月配權益，配息發放日訂於10月19日。

壽險不動產投資餘額創高！至7月底達1.71兆元 年增逾7%

壽險資金持續湧向不動產市場，中央銀行最新統計顯示，截至7月底，國內壽險業不動產投資餘額已攀升至1兆7,136億元，創歷史新高，年增7.22%；若與去年底相較，今年前七個月增加約916億元，顯示在金融市場波動與長期收益需求下，不動產仍是壽險業資產配置的重要戰場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。