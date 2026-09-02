宏泰人壽再推美元利率變動型終身壽險 兼顧保障與長期資金規劃

面對家庭責任、退休準備及資產傳承等不同人生階段的財務需求，保險規劃除了重視保障額度，亦須考慮繳費安排、幣別配置及未來資金運用等面向。宏泰人壽新推出「宏泰人壽美鑫傳富美元利率變動型終身壽險（UPH）」，採美元收付及6年期與8年期繳費設計，兼顧終身壽險保障、資產累積與財務規劃功能，提供保戶更具彈性的保單選擇。

宏泰人壽表示，目前全球經濟、通膨及地緣政治情勢持續變化，金融市場及利率走勢仍具不確定性。因此，當有長期保障需求時，亦可同時將長期財務規劃的資金配置納入考量，並依個人家庭責任、財務狀況及未來規劃審慎安排。利率變動型終身壽險提供終身保障，結合增值回饋分享金機制，協助保戶在市場環境變動中，逐步完善保險保障及財務規劃。

宏泰人壽看見保戶需求，新推出的「宏泰人壽美鑫傳富美元利率變動型終身壽險（UPH）」以美元收付，可作為多元幣別配置的其中一項選擇；繳費年期可選擇6年期或8年期，配合家庭長期財務計畫，增加繳費安排的彈性。

利率變動型終身壽險透過增值回饋分享金機制，讓資產可逐漸累積；UPH契約有效期間內之每一保單周年日，當宣告利率高於預定利率時，依契約約定計算增值回饋分享金。另外，UPH的身故保險金（不含喪葬費用保險金）及完全失能保險金亦可選擇分期定期給付，給付期間可選擇5年至20年，保戶可預先規劃保障給付方式，以因應家庭照顧、生活支出或資金管理等需求。

宏泰人壽提醒，投保利率變動型終身壽險，應特別留意宣告利率並非保證利率，增值回饋分享金亦非固定給付；美元收付商品涉及新臺幣與美元間的匯率波動風險，匯兌後之新臺幣金額可能增加或減少，而提前解約可能低於所繳保費。宏泰人壽也建議，投保前可尋求壽險顧問的專業協助，完成適合度評估，並充分了解商品內容及自身權利義務，以維護自身權益。