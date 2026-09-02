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華許放「鷹」效應延燒！金價一度失守4300美元 寫逾三周新低

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國際金價跌勢持續擴大，2日盤中一度跌破每英兩4,300美元關卡、最低觸及4,282.67美元，寫8月10日以來逾三周新低；相較8月高點約4,697美元，目前已回落近400美元，幾乎回吐8月下旬大半漲幅

金價近期轉弱速度明顯加快。8月底仍在4,600美元附近震盪，短短數日已接連失守4,500、4,400及4,300美元關卡，且跌破200日移動均線，觸發更多技術性賣壓。從五日走勢來看，金價已由4,600美元附近一路滑落至4,300美元附近，空方動能明顯增強。

壓抑金價的核心因素仍是全球債券殖利率快速走高。美國10年期公債殖利率一度升至4.78%，創2025年1月以來高點，美元同步走強；加上美伊衝突升級推升油價與通膨疑慮，市場對美國聯準會（Fed）9月升息預期再度升溫，也提高持有不孳息黃金的機會成本。

展望後市，4,300美元能否重新站穩將是短線關鍵，若失守，下一道支撐恐下看4,200美元附近。市場接下來將聚焦美國ADP及非農就業報告，若就業數據仍強勁、升息預期進一步升溫，金價恐持續承壓；反之，若勞動市場明顯降溫，才有機會帶動黃金止跌反彈。

金價 華許 漲幅

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