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邁入金融科技新階段 彭金隆：虛擬資產服務法最快明年首季上路

中央社／ 台北2日電

金管會主委彭金隆今天表示，全球面對虛擬資產與穩定幣議題，已經從要不要發展走向如何健全發展與監理，台灣6月底通過虛擬資產服務法立法，後續正訂定9部子法，最快明年第1季實施，新法實施後，預期台灣虛擬資產與穩定幣將有新樣貌。

亞洲金融科技聯盟（AFA）跟台灣金融科技協會今天舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會。

彭金隆致詞時表示，高峰會聚焦在AI、區塊鏈與全球供應鏈主題，都是現在金融科技的重要議題，AI正在改變金融服務樣貌，金融結合AI已經進入實質應用階段。金管會鼓勵金融創新，也注重風險管理，金管會發布金融業運用AI的六大核心原則與相關指引，會持續推動科技防詐與金融大語言模型，希望在風險可控下，未來加速AI在金融市場的推廣與運用。

彭金隆指出，區塊鏈與虛擬資產正在加速改變金融市場樣貌。全球討論虛擬資產與穩定幣時，已經從「要不要發展」進一步討論「如何走向健全發展與監理」。台灣虛擬資產服務法已經在今年6月完成立法，後續正積極訂定9個子法中也包含穩定幣子法，最快明年第1季將正式公布實施，新法實施後，台灣虛擬資產與穩定幣將有新面貌。

彭金隆表示，面對AI、區塊鏈與新科技快速發展，台灣的金融市場、全球市場都面臨相同問題，將同時朝向傳統金融、數位金融、區塊鏈金融的「三軌金融」方向前進。政府全力因應變化，努力創造未來的發展空間，金管會未來將跟金融機構、科技業者、學術機構與專家攜手，一起推動下階段的金融科技發展，期待台灣不只是金融科技應用市場，更是創新與國際合作的關鍵夥伴。

亞洲金融科技聯盟主席、同時也是台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲表示，目前AFA已經有16個會員經濟體，期盼未來愈來愈強大，今年底前希望可邀請到第17個會員經濟體加入。亞洲金融科技生態系的獨特之處就是具備多樣性，台灣是全球製造中心，希望可連結供應鏈與物流，把世界級硬體與最尖端解決方案連結在一起。

彭金隆 金融科技 資產

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8月海外基金績效：黃金、台股暴衝反彈 殖利率上行壓抑債券表現

8月全球市場股債走勢分化，美國7月聯邦政府赤字暴增至4,323億美元，創2021年3月以來單月新高，美國財政赤字惡化驅動成熟市場公債殖利率上行壓力沉重，各債市普遍承壓，且同步壓抑公用事業類股表現。但美國財政部意外擴大公債回購促使美元走弱，黃金受惠貨幣貶值交易與資金回流下勁揚；搭配美國第2季企業獲利出色，特別在輝達超預期財報確認AI前景續亮帶動下，台股亦自8月大幅修正展開跌深V形反彈。

00918緊扣 AI 與金融主軸展現高填息韌性

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股基本面與籌碼面同步偏多，隨著9月初國際半導體展與蘋果新品發表會登場，市場資金加速卡位旺季行情。雖然量能能否持續放大為後續觀察重點，但在科技新品升級潮與地緣、宏觀不確定性消退下，大盤多頭架構極為穩固，帶動具備高股息與高填息特性的旗艦ETF成為市場資金搶進焦點。

00994A、00728除息前 最後買進日9月17日

受到美債殖利率攀升與科技評價檢視影響，台股近期見高檔震盪，第一金投信分析，台股成長趨勢持續，往年選舉前一季股價震盪拉回機率高，反應政治不確定性擔憂，股價逢大跌修正反倒提供投資人回檔佈局選後行情機會。第一金投信公告兩檔台股ETF配息資訊，第一金台灣工業30（00728）每單位配息0.77元及主第一金台股優（00994A）每單位配息0.257元，都將在9月18日日進行本季除息，投資人宜把握9月17日前買進且持有即享這次配息，配息發放日訂在10月15日。

00981B 月配息公告 9月18日前買進持有參與配息

近一個月美債殖利率於4.6%至4.8%呈現區間波動，資金轉向具備高殖利率、低存續期特性的非投資等級券債券，以作為滿足避險需求及追求收益的替代工具。第一金優選非投債ETF（00981B）月配息公告，每單位配息0.063元，投資人宜把握9月18日前買進且持有，享這次月配權益，配息發放日訂於10月19日。

壽險不動產投資餘額創高！至7月底達1.71兆元 年增逾7%

壽險資金持續湧向不動產市場，中央銀行最新統計顯示，截至7月底，國內壽險業不動產投資餘額已攀升至1兆7,136億元，創歷史新高，年增7.22%；若與去年底相較，今年前七個月增加約916億元，顯示在金融市場波動與長期收益需求下，不動產仍是壽險業資產配置的重要戰場。

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