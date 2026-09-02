邁入金融科技新階段 彭金隆：虛擬資產服務法最快明年首季上路

金管會主委彭金隆今天表示，全球面對虛擬資產與穩定幣議題，已經從要不要發展走向如何健全發展與監理，台灣6月底通過虛擬資產服務法立法，後續正訂定9部子法，最快明年第1季實施，新法實施後，預期台灣虛擬資產與穩定幣將有新樣貌。

亞洲金融科技聯盟（AFA）跟台灣金融科技協會今天舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會。

彭金隆致詞時表示，高峰會聚焦在AI、區塊鏈與全球供應鏈主題，都是現在金融科技的重要議題，AI正在改變金融服務樣貌，金融結合AI已經進入實質應用階段。金管會鼓勵金融創新，也注重風險管理，金管會發布金融業運用AI的六大核心原則與相關指引，會持續推動科技防詐與金融大語言模型，希望在風險可控下，未來加速AI在金融市場的推廣與運用。

彭金隆指出，區塊鏈與虛擬資產正在加速改變金融市場樣貌。全球討論虛擬資產與穩定幣時，已經從「要不要發展」進一步討論「如何走向健全發展與監理」。台灣虛擬資產服務法已經在今年6月完成立法，後續正積極訂定9個子法中也包含穩定幣子法，最快明年第1季將正式公布實施，新法實施後，台灣虛擬資產與穩定幣將有新面貌。

彭金隆表示，面對AI、區塊鏈與新科技快速發展，台灣的金融市場、全球市場都面臨相同問題，將同時朝向傳統金融、數位金融、區塊鏈金融的「三軌金融」方向前進。政府全力因應變化，努力創造未來的發展空間，金管會未來將跟金融機構、科技業者、學術機構與專家攜手，一起推動下階段的金融科技發展，期待台灣不只是金融科技應用市場，更是創新與國際合作的關鍵夥伴。

亞洲金融科技聯盟主席、同時也是台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲表示，目前AFA已經有16個會員經濟體，期盼未來愈來愈強大，今年底前希望可邀請到第17個會員經濟體加入。亞洲金融科技生態系的獨特之處就是具備多樣性，台灣是全球製造中心，希望可連結供應鏈與物流，把世界級硬體與最尖端解決方案連結在一起。