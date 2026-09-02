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FinTechOn 2026＆AFA高峰會登場 彭金隆：最快明年Q1公布虛擬資產子法

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會主委彭金隆出席亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）與臺灣金融科技協會2日舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會致詞。記者黃于庭／攝影
金管會主委彭金隆出席亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）與臺灣金融科技協會2日舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會致詞。記者黃于庭／攝影

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）與臺灣金融科技協會2日舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會，金管會主委彭金隆致詞時指出，AI、區塊鏈及全球供應鏈都是現在金融科技重要的議題與發展趨勢，《虛擬資產服務法》於今年6月底完成立法後，後續仍有9項子法正在積極訂定中，預計最快明年第1季將正式公布實施、正式落地，台灣的虛擬資產與穩定幣將會展現全新的面貌。

彭金隆表示，AI正在改變我們的金融環境，且AI與金融的結合已經進入到完全實質應用的階段，金管會鼓勵金融創新，也注重風險管理，目前已發布金融業運用AI的六大核心原則及相關的指引，也會持續推動運用科技、AI及推動金融，希望未來在風險控管的前提之下，努力加速AI在金融市場的推動與運用。至於大家關切的區塊鏈與虛擬資產，在台灣也正加速改變金融市場的型態，虛擬資產與穩定幣早已從「要不要發展」走向「如何健全發展與監理」。

彭金隆說，台灣的《虛擬資產服務法》在今年的6月底完成立法後，接續有9項子法正在積極的訂定中，其中，也包含穩定幣的子法，最快明年第1季金管會將正式的公布實施正式落地，當新法實施後，台灣的虛擬資產與穩定幣將會全新的面貌。面對AI、區塊鏈及新科技應用的快速發展，台灣和全球的金融市場都面臨到相同的問題，台灣朝向傳統金融、數位金融，以及區塊鏈金融三軌金融並行發展的方向前進。

彭金隆接著說，政府也將全力因應這樣的變化，努力創造機會，製造未來發展的空間，金管會未來也會與所有的金融機構、科技業者、學術機構，以及各位國際的專家一起推動下一階段金融科技的發展。期待台灣不只是金融科技的應用市場，更希望成為亞洲金融科技創新與國際合作的關鍵夥伴，而支持金融科技發展是金管會、也是台灣政府一項非常重要的政策方向。

金管會主委彭金隆出席亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）與臺灣金融科技協會2日舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會大合照。記者黃于庭／攝影
金管會主委彭金隆出席亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）與臺灣金融科技協會2日舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會大合照。記者黃于庭／攝影

Fintech 彭金隆 峰會

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8月海外基金績效：黃金、台股暴衝反彈 殖利率上行壓抑債券表現

8月全球市場股債走勢分化，美國7月聯邦政府赤字暴增至4,323億美元，創2021年3月以來單月新高，美國財政赤字惡化驅動成熟市場公債殖利率上行壓力沉重，各債市普遍承壓，且同步壓抑公用事業類股表現。但美國財政部意外擴大公債回購促使美元走弱，黃金受惠貨幣貶值交易與資金回流下勁揚；搭配美國第2季企業獲利出色，特別在輝達超預期財報確認AI前景續亮帶動下，台股亦自8月大幅修正展開跌深V形反彈。

00918緊扣 AI 與金融主軸展現高填息韌性

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股基本面與籌碼面同步偏多，隨著9月初國際半導體展與蘋果新品發表會登場，市場資金加速卡位旺季行情。雖然量能能否持續放大為後續觀察重點，但在科技新品升級潮與地緣、宏觀不確定性消退下，大盤多頭架構極為穩固，帶動具備高股息與高填息特性的旗艦ETF成為市場資金搶進焦點。

00994A、00728除息前 最後買進日9月17日

受到美債殖利率攀升與科技評價檢視影響，台股近期見高檔震盪，第一金投信分析，台股成長趨勢持續，往年選舉前一季股價震盪拉回機率高，反應政治不確定性擔憂，股價逢大跌修正反倒提供投資人回檔佈局選後行情機會。第一金投信公告兩檔台股ETF配息資訊，第一金台灣工業30（00728）每單位配息0.77元及主第一金台股優（00994A）每單位配息0.257元，都將在9月18日日進行本季除息，投資人宜把握9月17日前買進且持有即享這次配息，配息發放日訂在10月15日。

00981B 月配息公告 9月18日前買進持有參與配息

近一個月美債殖利率於4.6%至4.8%呈現區間波動，資金轉向具備高殖利率、低存續期特性的非投資等級券債券，以作為滿足避險需求及追求收益的替代工具。第一金優選非投債ETF（00981B）月配息公告，每單位配息0.063元，投資人宜把握9月18日前買進且持有，享這次月配權益，配息發放日訂於10月19日。

壽險不動產投資餘額創高！至7月底達1.71兆元 年增逾7%

壽險資金持續湧向不動產市場，中央銀行最新統計顯示，截至7月底，國內壽險業不動產投資餘額已攀升至1兆7,136億元，創歷史新高，年增7.22%；若與去年底相較，今年前七個月增加約916億元，顯示在金融市場波動與長期收益需求下，不動產仍是壽險業資產配置的重要戰場。

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