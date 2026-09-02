FinTechOn 2026＆AFA高峰會登場 彭金隆：最快明年Q1公布虛擬資產子法

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）與臺灣金融科技協會2日舉辦FinTechOn 2026 & AFA高峰會，金管會主委彭金隆致詞時指出，AI、區塊鏈及全球供應鏈都是現在金融科技重要的議題與發展趨勢，《虛擬資產服務法》於今年6月底完成立法後，後續仍有9項子法正在積極訂定中，預計最快明年第1季將正式公布實施、正式落地，台灣的虛擬資產與穩定幣將會展現全新的面貌。

彭金隆表示，AI正在改變我們的金融環境，且AI與金融的結合已經進入到完全實質應用的階段，金管會鼓勵金融創新，也注重風險管理，目前已發布金融業運用AI的六大核心原則及相關的指引，也會持續推動運用科技、AI及推動金融，希望未來在風險控管的前提之下，努力加速AI在金融市場的推動與運用。至於大家關切的區塊鏈與虛擬資產，在台灣也正加速改變金融市場的型態，虛擬資產與穩定幣早已從「要不要發展」走向「如何健全發展與監理」。

彭金隆說，台灣的《虛擬資產服務法》在今年的6月底完成立法後，接續有9項子法正在積極的訂定中，其中，也包含穩定幣的子法，最快明年第1季金管會將正式的公布實施正式落地，當新法實施後，台灣的虛擬資產與穩定幣將會全新的面貌。面對AI、區塊鏈及新科技應用的快速發展，台灣和全球的金融市場都面臨到相同的問題，台灣朝向傳統金融、數位金融，以及區塊鏈金融三軌金融並行發展的方向前進。

彭金隆接著說，政府也將全力因應這樣的變化，努力創造機會，製造未來發展的空間，金管會未來也會與所有的金融機構、科技業者、學術機構，以及各位國際的專家一起推動下一階段金融科技的發展。期待台灣不只是金融科技的應用市場，更希望成為亞洲金融科技創新與國際合作的關鍵夥伴，而支持金融科技發展是金管會、也是台灣政府一項非常重要的政策方向。