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群益TOP TRADER 圓滿落幕 「人機交易對決」9/1重磅接棒

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益期貨2026年「TOP TRADER群益新力軍」頒獎暨結訓典禮8月28日隆重舉行，為今年度競賽畫下圓滿句點。群益期貨自2014年起舉辦TOP TRADE」迄今，累計吸引將近30,000名大專院校學子熱烈參與，也成功孕育許多市場上的「少年股神」。今年全球股市表現強勁，吸引台灣年輕世代對投資交易的高度熱情，經過激烈角逐，致理科技大學財務金融系游峻嘉同學以189.71%的驚人報酬率勇奪冠軍，獨得10萬元獎金。第二名與第三名參賽者也分別獲得5萬元和3萬元的獎金。

這次競賽亮點是參賽學生可以使用群益「CTA」槓桿保證金與「QIT」期貨雙平台進行比賽，使得同學們透過競賽活動與體驗平台的方式，來認識與學習槓桿保證金商品與期貨商品。另外群益期貨也首次開放四場線上熱身賽，讓參賽同學們在比賽前就能夠體驗使用平台

「TOP TRADER群益新力軍」競賽活動另一個重點，就是找尋有潛力的交易人才，迄今已經超過200名同學透過競賽活動進入群益期貨，因此每年交易競賽結束後，群益期貨特別安排讓表現優異的實單競賽參賽者參與自營交易員培訓計畫，並邀請業界頂尖交易者分享實戰經驗。本屆培訓邀請首屆「群益新力軍」學員蔡書文，「啟蒙時代-交易研究院」創辦人賴聖唐、「金融怪傑」阿魯米，以及「期天資訊」執行長吳偉仁與學員分享交易心法，讓同學們收穫滿滿。

此外，國立成功大學教授蔡群立以錄製影片方式祝賀這次活動成功，並表示競賽不僅提供高額獎金與完善培訓，更為表現優異的學員提供優先面試實習及正式聘用機會，助力學生將所學應用於職場，為未來職場生涯奠定堅實基礎。學校非常感謝群益期貨辦活動的用心，並支持群益期貨秉持普及金融教育與產學合作，將正確的投資理念和實務操作帶入校園，與致力培育國際金融市場的未來棟樑。

在校園新星誕生的同時，群益期貨宣布下半年年度旗艦賽事「2026人機交易對決」將於9月1日正式開戰。本屆賽事總獎金衝上近200萬元創下歷屆新高，並堅持以真實實單檢驗操盤實力。今年更首度攜手 CME Group、CBOE、SGX 及 Eurex 等四大國際交易所推出「交易王」加碼獎，若參賽者能橫掃總冠軍與多項特別獎，個人最高將可獨得56萬元大獎。

這屆賽事的另一大看點為邁入第二屆的「黑白交易擂台賽」，不僅有六支明星戰隊強勢回歸，更首度開放素人組隊踢館，爭奪30萬元的冠軍獎金。群益期貨更創業界之先，將直播擂台直接搬進台股盤中（上午9:15至10:40），零時差拆解高手的操盤決策與風控邏輯。此外，為了降低程式交易的門檻，群益期貨同步推出「AI量化程式生成器」，投資人只需用自然語言描述邏輯，即可自動生成 MultiCharts 語法，輕鬆將策略投入實戰，角逐10萬元的「程式獲利王」。

群益期貨廣邀各路主觀與量化交易高手同場較勁，爭奪贏家寶座。即日起至11月30日止，只要完成新開戶與交易任務，最高還可再享5,400元回饋。

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