群益金鼎證券攜手正德海運 推動金融防詐與金融識能

面對金融詐騙手法日益翻新，群益金鼎證券（6005）高雄分公司於8月27日攜手正德海運（2641）舉辦金融防詐暨金融識能宣導活動，響應證交所5D反詐行動，透過實務案例、常見詐騙手法及互動分享，強化員工金融風險辨識能力。這次活動由正德海運總經理張寶安率領員工共同參與，將金融防詐觀念進一步融入員工關懷與企業永續行動，共同打造安全且具韌性的職場環境。

隨著AI、社群媒體及通訊科技快速更迭，假冒金融機構、投資詐騙，以及冒用親友、主管或名人身分等詐騙手法日益多元，如何辨識異常訊息、建立正確查證習慣，已經不僅是個人重要課題，也是企業風險管理、員工照顧與社會責任的重要一環。

這次活動由群益金鼎證券高雄分公司發起，以日常可能接觸的詐騙情境為主軸，提醒員工提高警覺，掌握「不輕信、不點擊、不匯款、多查證」原則，並善用官方管道確認資訊真偽，降低受騙風險。活動現場針對假投資真詐騙、釣魚網站展開討論，另在互動環節中，也有同仁分享到身邊親友實際被詐騙造成損失之案例，讓防詐觀念從案例說明進一步轉化為可實際運用的風險辨識能力。

群益金鼎證券資深副總裁吳青諺表示，透過企業合作推動金融識能，不僅有助員工提升防詐警覺，也能將正確金融知識帶回家庭，讓防詐教育由職場延伸至日常生活，形成企業、員工與家庭共同守護財富安全的力量。

正德海運長期重視人才培育、員工福祉與永續經營，並將員工視為企業永續發展的重要利害關係人。這次將金融防詐及金融識能納入員工教育，不僅呼應ESG「S（社會）」構面的員工關懷、人力資本發展與金融教育，也透過強化同仁的風險意識、資訊判讀及正確金融行為，落實「G（公司治理）」構面的風險管理與誠信治理精神。

這次活動亦與聯合國永續發展目標相互呼應，包括SDG 4「優質教育」、SDG 8「合適的工作及經濟成長」及SDG 16「和平、正義及健全制度」。透過跨產業資源整合及金融教育的擴散，將單次宣導轉化為企業內部風險文化與社會影響力，提升企業面對數位詐騙與金融風險的整體韌性。

在資訊安全方面，群益金鼎證券持續依循最新ISO 27001資訊安全標準，建立涵蓋開戶、登入與交易流程的多層次安全管理機制；客戶收到群益金鼎證券券簡訊時，可先辨識「68001」官方簡訊碼，並透過正式管道再次確認。藉由制度化資安管理與客戶金融教育雙軌並進，提升民眾使用台股、ETF、定期定額、複委託及財富管理服務時的安全性與信任感。

未來，群益金鼎證券與正德海運將持續深化跨產業永續合作，透過金融講座、公益參與及企業教育，擴大金融識能與反詐教育的觸及範圍，並將員工參與人次、宣導場次及教育成效納入後續追蹤，讓ESG不只是一項倡議，更成為可持續、可衡量且能創造正向社會影響的企業行動。

從一位員工的識詐能力開始，守護一個家庭的財務安全；從一次企業合作出發，累積整個社會的永續韌性。