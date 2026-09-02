8月海外基金績效：黃金、台股暴衝反彈 殖利率上行壓抑債券表現

8月全球市場股債走勢分化，美國7月聯邦政府赤字暴增至4,323億美元，創2021年3月以來單月新高，美國財政赤字惡化驅動成熟市場公債殖利率上行壓力沉重，各債市普遍承壓，且同步壓抑公用事業類股表現。但美國財政部意外擴大公債回購促使美元走弱，黃金受惠貨幣貶值交易與資金回流下勁揚；搭配美國第2季企業獲利出色，特別在輝達超預期財報確認AI前景續亮帶動下，台股亦自8月大幅修正展開跌深V形反彈。

就海外基金績效，因台幣兌美元升值，海外基金換回台幣報酬遭匯兌損失，總計台灣金管會證期局核備的954檔境外基金8月以來平均上漲0.45%；其中，618檔股票型基金平均漲1.35%，56檔混合資產（平衡型）基金平均下跌0.06%；259檔債券型基金則平均修正1.43%。

富蘭克林證券投顧指出，美股與全球股來到歷史高檔位置後面臨多重多空力道拉鋸，儘管企業基本面強勁，美國第2季財報高達87%企業每股稅後盈餘（EPS）優於預期，平均成長達52.12%，但中東緊繃局勢重燃與美加貿易紛擾急遽升溫，均可能在11月美國期中選舉前成為兩黨攻防焦點，加上華許在全球央行年會鷹派演說進一步強化聯準會緊縮政策預期，仍須留意短線市場波動風險。

展望後市，全球景氣與獲利基本面仍相對穩健具韌性，股市仍具正向前景，但在已開發國家龐大財政赤字加劇長天期債券殖利率上行壓力下，高評級債承壓較重，富蘭克林證券投顧建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

此外，股市布局持續看好AI趨動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張（科技/亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並搭配黃金及貴金屬產業型基金，作為分散投資組合配置的一環。

主要區域股票型基金：AI加持，台股一枝獨秀，亞洲與新興市場同受輝映

8月主要區域股票型基金以台股單月漲21.58%最為強勁，主要受惠AI需求與前景持續噴發，另外在歷經7月暴跌後回升反彈的韓股同步挹注下，包括亞洲中小型股票、新興市場股票、亞洲（不含日本）股票亦有所表現。而在產業輪動下，上月受惠能源與原物料題材的拉丁美洲股票型基金因缺乏科技產業，表現相對落後。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦·賽加爾指出，新興市場2026年企業EPS預估修正週期為過去十多年來最強勁的一次，市場共識預期不僅未隨時間經過遭下修，反而持續獲得上調，這波新興市場由AI產業發展創造的股市多頭行情第一階段，由最直接受惠的半導體與AI供應鏈領漲，但許多其他股票尚未參與這波漲勢，若排除SK海力士、三星電子與台積電等新興市場指數的前三大成分股，新興市場指數其餘部分的長期報酬仍相對低迷，這顯示市場漲勢高度集中，也意味AI權值股以外仍存在可觀的評價修復空間，更多產業與個股可望參與下一波漲勢。

主要產業型基金：黃金及貴金屬領頭衝鋒，公用事業遭殖利率上行拖累

因應長端利率大幅彈升，美國財政部宣布長天期公債回購規模提高一倍至至少40億美元，帶動美元回落與黃金價格彈升。8月產業型基金表現以黃金與貴金屬基金上漲33.05%居首；而公用事業則因美債殖利率走升與川普以國家安全為由宣布禁止部分外國電網設備，可能提高短期合規成本下，單月下跌5.56%。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，歷史上，金價在金融與地緣政治緊張時期表現良好，對照當前，貿易緊張局勢、全球衝突、主要國家財政不確定性都強化此一趨勢，而從結構性角度看，高昂政府債務、持續的財政赤字、對通膨更高的容忍度正在削弱人們對法定貨幣的信心，因此，隨世界變得越來越複雜、越來越不確定，人們越來越需要能夠提供多元化和確定性的投資標的，而黃金正在扮演此一角色。

主要平衡型基金：全球平衡型基金績效較佳

8月主要平衡型基金受到美元貶值的匯兌拖累，全球平衡型基金下跌0.09%，新興市場與亞洲平衡混合型與美國平衡型則分別下跌0.27%及0.64%。但若採原幣計價，三類平衡型產品分別仍上漲2.16%、1.97%與1.59%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，即使上半年漲幅強勁，美國股市進入下半年後走勢仍屬穩健。獲利成長為支撐報酬的關鍵，並有效抵銷估值壓縮的影響。投資人參與度升高、獲利成長動能延續、穩健的宏觀環境都顯示整體股市前景良好，但主動式選股至為關鍵。此外，因政策不確定性、利率區間波動、人工智慧相關投資和週期性市場動盪等因素影響下，靈活調整資產配置並實現跨產業多元化仍然非常重要。

主要債券型基金：歐洲、亞洲與新興市場等非美債券相對領先

8月債券型基金受殖利率上行與美元貶值因素衝擊，海外基金換回台幣報酬遭匯兌損失下，以亞洲當地債券、歐洲非投資等級債券與新興市場當地貨幣債券型基金分別修正0.79%、0.82與1.04%，表現相對抗跌。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人何英信表示，新興市場債券指數的到期殖利率歷來高於多數傳統核心債券，收益是總報酬的重要貢獻，若新興國家基本面持續改善，也將帶來風險溢酬進一步收斂的資本增值機會。過去15年間，機構與零售投資人大幅降低對新興市場債券的整體配置，這波資金輪動伴隨對美國資產的集中度提高，如今，重新增加新興市場債券配置，有助於降低投資組合在區域、產業及貨幣的集中風險，同時保有具吸引力的收益潛力。

國內核備的主要產業型基金表現。資料來源：理柏資訊

國內核備的主要債券型基金表現。資料來源：理柏資訊)