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00918緊扣 AI 與金融主軸展現高填息韌性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股基本面與籌碼面同步偏多，隨著9月初國際半導體展與蘋果新品發表會登場，市場資金加速卡位旺季行情。雖然量能能否持續放大為後續觀察重點，但在科技新品升級潮與地緣、宏觀不確定性消退下，大盤多頭架構極為穩固，帶動具備高股息與高填息特性的旗艦ETF成為市場資金搶進焦點。

郭修誠表示，00918持股組合更是精準涵蓋本波上漲的核心主軸。在晶圓代工與電子組裝方面，成分股涵蓋華碩（2357）、廣達（2382）及緯穎（6669）等霸主，直接吸收AI伺服器建置與AI PC換機潮帶來的營收躍升紅利；同時，看好的光通訊與ABF載板產業鏈中，亦有景碩（3189）等指標股深度參與科技升級週期。此外，海運族群如長榮（2603）迎來旺季運價支撐，金融板塊的中信金（2891）等獲利優等生則提供穩定的手續費與利息淨收益，為整體組合打造兼具攻擊力與防禦力的雙重防護網。

郭修誠分析，隨著大盤邁向緩漲攻勢，高股息投資的核心不僅在於配息率，更在於能否順利填息落實實質收益。00918 透過獨家的「高填息因子」篩選機制，優選獲利能力優異且歷史填息機率高的企業，能有效避免領息卻蝕本金的風險。在科技新品發表會陸續登場、金融股獲利穩健以及海運週期利多共振下，00918 憑藉精準的成分股配置與高填息優勢，正是投資人卡位年終紅包行情與中長期穩健領息的首選工具。

填息 韌性 廣達

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