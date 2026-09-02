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00994A、00728除息前 最後買進日9月17日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
9月00994A、00728配息時程。資料來源：第一金投信官網
9月00994A、00728配息時程。資料來源：第一金投信官網

受到美債殖利率攀升與科技評價檢視影響，台股近期見高檔震盪，第一金投信分析，台股成長趨勢持續，往年選舉前一季股價震盪拉回機率高，反應政治不確定性擔憂，股價逢大跌修正反倒提供投資人回檔佈局選後行情機會。第一金投信公告兩檔台股ETF配息資訊，第一金台灣工業30（00728）每單位配息0.77元及主第一金台股優（00994A）每單位配息0.257元，都將在9月18日日進行本季除息，投資人宜把握9月17日前買進且持有即享這次配息，配息發放日訂在10月15日。

輝達公布最新財報優於市場預期，持續上修今、明年營收展望，主動第一金台股優（00994A）ETF經理人張正中指出，科技大廠財報優異反應AI產業大擴張時代尚未結束，代表AI產業持續成長趨勢不變，輝達財報公布後，台灣企業也上修獲利預估，料將支撐台股後市續揚空間，台股再突破今年高點可期。

此外，張正中說明，近期台股及全球科技產業股價修正，主要反應通膨預期居高不下，美國聯準會貨幣政策偏鷹立場，美債殖利率上揚，可能打壓股價本益比，造成近期台、美股動盪，張正中表示，台股第3季處高檔震盪機率高，同時受到第四季選舉變數影響，台灣九合一選舉及美國期中選舉都落在11月，過往選前一季的股價表現相對震盪，但隨選情底定、選後變現消除，第4季股價可望回歸基本面、企業獲利面表現，資金面也可望回復動能，股價續揚可期。

採取追成長策略、不盲追高息風潮，在台股高檔震盪之際，８月底00728第一金工業30淨值與市價雙創成立以來新高價。00728追蹤臺灣工業菁英30指數投資，成份股考量個股財務品質，同時兼顧股票市值，著重長期股利穩定因子等，篩選財務體質佳、獲利能力好與股利發放高的標的，8月底前五大成份股包括：台積電（2330）24.68%、聯電（2303）13.47%、川湖（2059）11.36%、致茂（2360）6.98%及大立光（3008）6.86%等標的，核心成份股鎖定市場熱門趨勢產業，包括：先進半導體、AI伺服器供應鏈與高階光學。

00994A主動第一金台股優ETF展現主動式ETF操作優勢，藉由經理人主動汰弱擇強，鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，鎖定重砲個股集中火力，緊跟投資市場多頭脈動投資節奏，發揮投組攻擊力，並鎖住收益力，協助投資人參與台股成長動能行情。

第一金工業30（00728）及主動第一金台股優（00994A）每年於3、6、9、12月進行季配除息，提供投資人參與定期收益機會。

除息 台股 配息 美股 ETF

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