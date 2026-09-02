00981B 月配息公告 9月18日前買進持有參與配息

近一個月美債殖利率於4.6%至4.8%呈現區間波動，資金轉向具備高殖利率、低存續期特性的非投資等級券債券，以作為滿足避險需求及追求收益的替代工具。第一金優選非投債ETF（00981B）月配息公告，每單位配息0.063元，投資人宜把握9月18日前買進且持有，享這次月配權益，配息發放日訂於10月19日。

依美國7月製造業、服務業PMI仍持續擴張，加上零售銷售持穩，整體經濟仍呈現擴張態勢；不過，第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，7月就業報告顯示美國勞動市場停滯，若8月份勞動市場仍偏弱，研判聯準會維持利率水準的機率較大，主因聯準會必需在抗通膨、就業變化，以及利率政策的變動間需取得平衡，近期公債殖利率反應市場對升息的擔憂後，不過，非投資等級債券具備較佳債息收益，相對更能抵禦公債殖利率攀升帶來債券價格修正影響。

升息擔憂持續，加上科技股評價修正壓力籠罩，王心妤說明，非投資等級債券在市場波動環境中，大幅提升防禦性配置需求，投資人宜適度拉高信用資產配置部位，藉由債息收益強化投資組合韌性，降低市場波動帶來的風險干擾。