ABA大會 推進銀行永續成長

中國信託金控（2891）創辦人辜濓松積極促成的亞洲銀行家協會（ABA），昨（1）日舉行第42屆會員大會暨研討會開幕典禮，由馬爾地夫銀行主辦，主題為「亞洲銀行業：投資打造穩健未來」（Banking in Asia: Investing to Build Resilience），來自15個國家及地區，逾140位金融領袖出席，共同探討數位科技、永續發展及創新金融提升銀行業的競爭力與韌性的關鍵，以因應全球經濟環境快速變遷所帶來的挑戰。

本屆ABA年會自1日至3日第二度於馬爾地夫召開，展現ABA的網絡持續向南亞地區深化，並對南亞地區金融發展及區域合作的高度重視。現任ABA諮詢委員會主席、中信金控副董事長吳一揆表示，45年來，中信持續秉持辜濓松推動亞洲金融合作的理念，積極支持ABA拓展會員版圖、深化金融政策倡議與國際交流。中信長期以策略夥伴身分投入，不僅展現對ABA永續發展的堅定支持，更透過具體行動實踐台灣參與國際金融組織及推動民間金融外交的承諾，為亞洲金融合作與區域經濟發展貢獻力量。

吳一揆強調，馬爾地夫長期關注氣候變遷、海洋保育及永續發展議題，是全球最重視環境永續的國家之一。永續發展已從環境議題擴展至全球重要課題，期盼藉此機會，彰顯金融機構於引導資金支持綠色轉型、提升經濟與社會韌性，以及推動永續發展所肩負之責任。

ABA會長、馬爾地夫銀行總經理Mohamed Shareef表示，馬爾地夫人口不足50萬人、高度仰賴觀光，COVID-19時曾遭受嚴重打擊，如今不僅經濟恢復實力，且每年迎接逾200萬名旅客，說明馬爾地夫的韌性不取決於規模，而在經濟緊縮時仍能持續投資、積攢實力，這也是本屆年會選擇以「亞洲銀行業：投資以建構韌性」為主題的原因。

英國金融科技顧問公司11:FS執行長David M. Brear分享全球數位銀行發展趨勢及客戶體驗等創新策略。聯合國責任投資原則組織（PRI）前執行長、現任顧問David Atkin解析全球資產持有人在永續金融及責任投資領域的最新趨勢與實務經驗。而摩根大通紐約應用AI主管Dr. Azzam Naeem則說明AI提升金融服務效能、促進普惠金融發展的具體成效。

ABA成立於1981年，目前會員涵蓋全球26個經濟體、72家金融機構，為亞太地區規模最大、影響力最廣的國際金融組織，並獲亞洲開發銀行（ADB）認可。ABA亦與世界銀行、國際清算銀行（BIS）、亞太信用評等協會（ACRAA）等建立合作，推動區域金融發展。