今年截至7月底 新制勞退分紅平均10.2萬元

勞動基金運用局昨（1）日公布最新投資績效，今年截至7月底，新制勞退若以目前參與收益分配的有效帳戶1,310萬戶計算，每位勞工平均可分紅10.29萬元。

因7月台股下挫，新制勞退收益回吐，平均分紅較6月時縮水。原則上新制勞退分紅是在每年3月分配前一年的績效收益，全年可分紅多少仍待觀察。

勞保局提醒，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，最終每位勞工實際分配收益並不相同。

外界關注勞保基金，7月整體勞動基金獲利雖回吐，但勞動基金水位仍在1.6兆元以上。此外，根據行政院編列總預算案，明年政府將撥補1,300億元至勞保基金，有助穩定勞保財務。