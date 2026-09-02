聽新聞
0:00 / 0:00
今年截至7月底 新制勞退分紅平均10.2萬元
勞動基金運用局昨（1）日公布最新投資績效，今年截至7月底，新制勞退若以目前參與收益分配的有效帳戶1,310萬戶計算，每位勞工平均可分紅10.29萬元。
因7月台股下挫，新制勞退收益回吐，平均分紅較6月時縮水。原則上新制勞退分紅是在每年3月分配前一年的績效收益，全年可分紅多少仍待觀察。
勞保局提醒，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，最終每位勞工實際分配收益並不相同。
外界關注勞保基金，7月整體勞動基金獲利雖回吐，但勞動基金水位仍在1.6兆元以上。此外，根據行政院編列總預算案，明年政府將撥補1,300億元至勞保基金，有助穩定勞保財務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。