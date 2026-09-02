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三商壽董座 陳茂欽兼任
玉山金（2884）合併三商壽（2867）於昨（1）日完成股權交割程序，三商壽自即日起正式成為玉山金子公司。同時昨董事會通過現金增資三商壽160億元及任命經營團隊，由金控總經理陳茂欽擔任人壽董事長，三商壽原副董事長許瀞心任總經理。公司預計於12月1日更名為玉山人壽。
玉山金表示，隨著銀行、人壽、證券及投信等金融版圖逐步到位，玉山金正式邁入「金控2.0」新階段，並躍升為國內資產規模第五大上市金控公司，資產規模逾6.6兆元。壽險作為重要成長引擎，透過產品、通路與投資能力升級，提供更豐富保險產品與優質服務。
玉山金指出，本次合意併購案經雙方董事會決議及股東臨時會通過，採股份轉換方式完成，並於7月7日取得金管會核准；昨金控董事會通過參與三商壽160億元現金增資充實資本，強化業務發展基礎。
保戶權益保障方面，玉山金強調，三商壽既有保戶權益將獲得百分百保障，不受任何影響。原有保險契約、保障內容、保單權益及效力皆維持不變，既有服務窗口持續運作，原服務業務員、客服專線及各區服務據點均照常提供服務。未來結合業務員團隊與銀保通路優勢，組成更綿密顧客服務網絡。原有內外勤員工於三年內全數留用。
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