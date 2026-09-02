台新新光金市值跨越兆元 總座林維俊釋出股利利多

台新新光金（2887）股價昨（1）日強勢走高，收盤突破40元大關、來到40.3元，市值跨越1兆元，成為國內金融業第四家「兆元金控」。

台新新光金總經理林維俊在法說會上表示，對於市值突破兆元心裡充滿感謝，「這等於是投資人給我們打的分數」。而他也釋出股利利多，有信心明年配發將會比今年好。

台新新光金今年上半年稅後純益438億元、年增329%，每股純益（EPS）1.69元。林維俊指出，台新金與新光金去年完成合併時，股價約16.3元，如今已來到40.3元。他強調，經營者的責任是把公司經營好，並忠實揭露經營狀況，「決定股價的是市場，不是我們」，很高興市場給予台新新光金肯定。

隨獲利大幅成長，林維俊也釋出股利利多。他表示，股利最終仍由董事會決定，但以目前獲利表現來看，「有信心明年會配得比今年好」。未來股利將追求長期、穩定且可預期成長，由於目前股本規模已相當龐大，股利形式將傾向以現金為主，但仍保留股票股利的彈性。

旗下子公司整併則進入最後一哩路，台新銀與新光銀預計2027年1月1日正式合併。林維俊表示，目前整合作業正如火如荼進行，好的合併案應能創造股東價值、提升競爭力，若能達成這兩項目標，金融業整併可能成為未來趨勢。

銀行營運方面，台新銀總經理林淑真指出，手續費收入全年仍看雙位數成長；台新銀放款預估維持雙位數成長，新光銀則為個位數成長。兩家銀行清查「四貸同堂」客戶目前為零，「三貸」客戶也僅16人，影響不大。

新壽則是今年重要獲利引擎，上半年稅後純益225億元，若加計FVOCI股票處分損益512億元，調整後累計獲利達737億元；截至6月底金融資產未實現利益近900億元，其中約九成來自股票。上半年新契約CSM達351億元，6月底CSM餘額增至2,936億元。市場也關注新壽接軌新一代清償能力制度後的資本水準。林維俊透露，依現階段估算，新壽TIS約落在125%至130%之間，最終數字仍待主管機關相關規範及參數底定。