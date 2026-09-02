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壽險不動產投資餘額創高！至7月底達1.71兆元 年增逾7%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
不動產示意圖。 記者朱曼寧／攝影
不動產示意圖。 記者朱曼寧／攝影

壽險資金持續湧向不動產市場，中央銀行最新統計顯示，截至7月底，國內壽險業不動產投資餘額已攀升至1兆7,136億元，創歷史新高，年增7.22%；若與去年底相較，今年前七個月增加約916億元，顯示在金融市場波動與長期收益需求下，不動產仍是壽險業資產配置的重要戰場。

從上市金控旗下壽險公司今年第2季財報觀察，不動產投資規模仍由國泰人壽居冠，第2季底投資餘額達6,340億元，投報率約4.1%，穩居國內壽險業「最大地主」。富邦人壽以3,909億元排名第二，投報率1.87%；新光人壽不動產配置2,800億元，排名第三；台灣人壽配置約1,269億元，投報率約0.39%，排名第四；凱基人壽則以987億元位居第五，投報率約2.4%。

值得注意的是，五大金控旗下壽險公司第2季底不動產投資餘額合計較前一季增加359億元，季增3%，顯示壽險資金仍持續加碼。其中，國泰人壽增加80億元，季增1.28%；富邦人壽增加105億元，季增2.8%；台灣人壽增加21億元，季增1.68%；凱基人壽則增加157億元，季增達18.9%，增幅明顯領先同業。新光人壽則小幅減少4億元。

國泰人壽不僅規模最大，不動產收益表現也相對突出，關鍵與其長期累積的資產布局有關。部分投資性不動產取得時間較早，土地及建物取得成本相對低，在近年商用不動產租金走升的環境下，形成「低帳面成本、高租金收入」的收益優勢，因此若以帳面投資成本計算收益率，容易呈現較佳表現。 此外，隨著新北土城等新案完工並陸續招商，物流、廠辦等市場需求也進一步挹注租金收益，顯示國泰的不動產策略並非單純依靠既有物件收租，也透過新案開發、招商及出租，持續擴大收益來源。

相較之下，凱基人壽今年加碼動作積極。今年1月以101億元標下國有地上權陸保廠C基地，規劃打造多功能園區；另取得桃園市楊梅區不動產，交易金額達63億元，兩大案成為今年不動產布局的重要進展。

餘額 壽險 不動產 中央銀行

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