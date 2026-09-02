7月壽險外價金連兩月站穩兆元

中國信託金控創辦人辜濓松積極促成的亞洲銀行家協會（ABA），昨（1）日舉行第42屆會員大會暨研討會開幕典禮，由馬爾地夫銀行主辦，主題為「亞洲銀行業：投資打造穩健未來」（Banking in Asia: Investing to Build Resilience），來自15個國家及地區，逾140位金融領袖出席，共同探討數位科技、永續發展及創新金融提升銀行業的競爭力與韌性的關鍵，以因應全球經濟環境快速變遷所帶來的挑戰。

2026-09-02 01:08