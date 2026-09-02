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7月壽險外價金連兩月站穩兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

壽險業7月全面降溫，唯獨抗匯損防線續墊高。據金管會昨（1）日公布統計，7月壽險業轉虧2億元，受台美股市下跌拖累，投資收益大減；但外價金加計特別盈餘公積逆勢衝上1兆833億元新高，連兩個月站穩兆元大關。

壽險業7月稅前小幅虧損2億元，終止連三個月成長；但受惠上半年股市狂飆，累計前七月稅前盈餘2,777億元，仍寫史上同期第三高。

保險局副局長蔡火炎表示，7月轉虧主因投資收益減少。據數據顯示，7月財務結果由盈轉虧、損失32億元，其他營業結果也損失97億元，抵銷保險服務結果收益125億元。

值得注意的是，7月保險服務結果收益125億元，也降至今年單月最低，顯示不只投資端降溫，本業獲利動能同步放緩。累計前七月保險服務結果仍賺1,207億元，財務結果收益則達2,089億元。

匯損 壽險業 金管會

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