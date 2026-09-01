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獲利降溫、抗匯防線反升高 壽險7月怎麼了？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險業7月全面降溫，唯獨抗匯損防線續墊高。據金管會統計，7月壽險業轉虧2億元，受台美股市下跌拖累，投資收益大減；但外價金加計特別盈餘公積逆勢衝上1兆833億元新高，連兩個月站穩兆元大關。

壽險業7月稅前小幅虧損2億元，終止連三個月成長；但受惠上半年股市狂飆，累計前七月稅前盈餘2,777億元，仍寫史上同期第三高。

保險局副局長蔡火炎表示，7月轉虧主因投資收益減少。據數據顯示，7月財務結果由盈轉虧、損失32億元，其他營業結果也損失97億元，抵銷保險服務結果收益125億元。

值得注意的是，7月保險服務結果收益125億元，也降至今年單月最低，顯示不只投資端降溫，本業獲利動能同步放緩。累計前七月保險服務結果仍賺1,207億元，財務結果收益則達2,089億元。

淨值也自高檔回落。7月底壽險業淨值4兆1,463億元，較6月底史上高峰減少391億元，但仍維持史上次高，站穩4兆元大關。

相較獲利與淨值降溫，抗匯損「水庫」持續墊高。

受7月台幣貶值1.4%，業者得增提外價金，推升7月底外價金餘額攀升到7,182億元，月增185億元，特別盈餘公積維持3,651億元，合計1兆833億元新高。

以7月底新台幣兌美元32.292元換算，這筆準備金約可吸收新台幣升值3.8元，即便升至28.49元附近，整體壽險業仍具一定緩衝能力。以海外淨曝險9兆417億元估算，約可吸收12%的升值幅度。

也因受到避險比率微升到42.94%、避險工具大宗CS一年期成本率也攀升，「價量齊揚」使7月單月避險工具成本106億元、月增1.3倍，7月淨匯損388億元，是近四個月新高。

拉長至前七月觀察，壽險業淨匯損1,816億元，仍年減近七成，顯示匯率會計新制已降低台幣波動對損益的衝擊。

壽險 匯損 壽險業

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