目標讓玉山投信成為金控100%子公司 玉山金將向土銀收購剩餘股份

玉山金（2884）合併三商壽於1日完成股權交割程序，銀行、人壽、證券及投信等金融版圖到位，據了解，玉山金也將向土銀收購玉山投信剩餘約8.7%股份，投信普通股現金對價每股168元，目標明年初完成後成為金控百分之百子公司。

玉山金去年取得美國保德信金融集團91.2%股權併購保德信投信，之後已更名玉山投信成為玉山金子公司。原保德信股東還包括土地銀行持有8.77％是第二大股東，據了解，為讓投信成為金控百分之百子公司，強化集團資源整合並提升整體營運效能，玉山日前向土銀溝通表達收購股份，在價格合理之下取得共識，以每一股玉山投信普通股現金對價168元收購土銀手中持股，目標今年底前完成，股份轉換基準日暫定明年1月4日。以土銀持股2,631,000股而言，總價金約4.4億元。

此外，由於玉山金控總經理陳茂欽出任人壽子公司董事長，他原兼任玉山投信董事長一職也卸下，由玉山金控永續長張綸宇接任投信董座。