快訊

47歲皮膚科名醫猝逝診所永久歇業 卡到遺產稅資金凍結？員工顧客都急了

美股早盤／4大指數盡墨！全球債市拋售潮 費半摔2%、台積電ADR遊走平盤

曾馨瑩同框郭台銘照 凍齡外型驚艷外國網友：孫女還妻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

目標讓玉山投信成為金控100%子公司 玉山金將向土銀收購剩餘股份

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金（2884）合併三商壽於1日完成股權交割程序，銀行、人壽、證券及投信等金融版圖到位，據了解，玉山金也將向土銀收購玉山投信剩餘約8.7%股份，投信普通股現金對價每股168元，目標明年初完成後成為金控百分之百子公司。

玉山金去年取得美國保德信金融集團91.2%股權併購保德信投信，之後已更名玉山投信成為玉山金子公司。原保德信股東還包括土地銀行持有8.77％是第二大股東，據了解，為讓投信成為金控百分之百子公司，強化集團資源整合並提升整體營運效能，玉山日前向土銀溝通表達收購股份，在價格合理之下取得共識，以每一股玉山投信普通股現金對價168元收購土銀手中持股，目標今年底前完成，股份轉換基準日暫定明年1月4日。以土銀持股2,631,000股而言，總價金約4.4億元。

此外，由於玉山金控總經理陳茂欽出任人壽子公司董事長，他原兼任玉山投信董事長一職也卸下，由玉山金控永續長張綸宇接任投信董座。

玉山金 玉山 金控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

玉山金完成合併三商壽啟動金控2.0新篇章 新任董總人選揭曉

台新新光金股價衝40元躍「兆元級金控」 林維俊：這是給我們的分數

兩樁整併將撼動金控資產排名！玉山金進前五 「新國票」脫末座了？

台新新光金上半年賺438億元大增3.3倍 林維俊：明年股利有信心更好

相關新聞

金管會因應郭明鑑事件補破網 將強化重大事件揭露機制

國泰世華銀前董事長郭明鑑因兼任外部獨董違反利害關係人投資，金管會決定針對現行的規定補破網。國泰投信的基金因利關人投資必須立即處分，而招致損失，但直至6月才揭露，並不符重大事件必須在兩日內就揭露的現行規定。金管會在處理過程中意外發現執行上的漏洞，證期局長高晶萍今日指出，將修改相關規定，將強化重大事件揭露的機制，包括更即時的對外揭露說明。

獲利降溫、抗匯防線反升高 壽險7月怎麼了？

壽險業7月全面降溫，唯獨抗匯損防線續墊高。據金管會統計，7月壽險業轉虧2億元，受台美股市下跌拖累，投資收益大減；但外價金加計特別盈餘公積逆勢衝上1兆833億元新高，連兩個月站穩兆元大關。

目標讓玉山投信成為金控100%子公司 玉山金將向土銀收購剩餘股份

玉山金（2884）合併三商壽於1日完成股權交割程序，銀行、人壽、證券及投信等金融版圖到位，據了解，玉山金也將向土銀收購玉山投信剩餘約8.7%股份，投信普通股現金對價每股168元，目標明年初完成後成為金控百分之百子公司。

半年報還是說不清？新壽外價金爭議 金管會要求再交代

新壽475億元外價金列「其他資產」爭議，到了半年報仍未落幕。金管會1日表示，此案未涉及違規，新壽「有說明、但說得不清楚」，金管會已要求補強論理與佐證，向新壽審計委員會及董事會說明。

AFA Awards 2026首屆登場 台灣3企業挺進十強

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）今於台北舉辦首屆 2026 亞洲金融科技聯盟大獎（AFA Awards 2026）決賽與頒獎典禮。AFA 主席暨台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲於頒獎典禮致詞時表示，AFA 希望透過 16 個成員經濟體的共同參與，把亞洲各市場的金融科技創新真正串聯起來。她以「一項獎項，16 個經濟體，無限可能（One Award, 16 Economies, Infinite Possibilities.）」總結 AFA Awards 的設立初衷，並強調：「世界需要的不是更多孤立的理念，而是可擴展的橋樑。」

AFA首屆金融科技大獎登場 台灣3家業者擠進十強角逐5大獎

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance，AFA）1日於台北舉辦首屆2026亞洲金融科技聯盟大獎（AFA Awards 2026）決賽暨頒獎典禮。AFA主席暨台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲致詞表示，AFA希望透過16個成員經濟體共同參與，串聯亞洲各市場的金融科技創新，以「一項獎項，16個經濟體，無限可能（One Award, 16 Economies, Infinite Possibilities.）」總結AFA Awards設立初衷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。