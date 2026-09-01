半年報還是說不清？新壽外價金爭議 金管會要求再交代

新壽475億元外價金列「其他資產」爭議，到了半年報仍未落幕。金管會1日表示，此案未涉及違規，新壽「有說明、但說得不清楚」，金管會已要求補強論理與佐證，向新壽審計委員會及董事會說明。

保險局副局長蔡火炎表示，新壽雖已提出相關說明及專家意見，但金管會認為仍有不清楚之處，後續會持續要求補充說明。

這起爭議源自台新、新光人壽合併。新壽原外價金在合併開帳後一度減少475億元，金管會認定外價金屬法定準備，要求以原新壽及台新人壽帳列餘額合計數作為開帳基礎。

新壽回補外價金後，則將相對的475億元列入「其他資產」，引發會計處理爭議。目前台新新光金（2887）、新壽第一季及半年報中，這475億元仍列在「其他資產」。

銀行局副局長張嘉魁表示，外價金提撥屬法定準備，應依保險法規定辦理；至於金控及子公司財報，則須依財報編製準則及一般公認會計原則處理。

他說，此案「沒有核備和核准問題」。也就是說，半年報持續將475億元列為其他資產，是否符合會計準則，是由公司及簽證會計師負責。

張嘉魁指出，金控與子公司財報編製應一致，金管會已請台新新光金洽會計師依相關準則辦理，會計師也須對財報查核負責。

至於475億元是否符合「資產」定義，蔡火炎表示，目前會計公報對此情況沒有相關釋義。金管會已要求新壽檢具詳細資料，說明列為其他資產的論理及佐證。

相關資料也須提報新壽審計委員會及董事會充分討論。蔡火炎說，目前新壽「有說、但說得不清楚」，後續仍會要求把相關會計處理說明清楚。

金管會強調，目前此案「沒有涉及違反法規」，但不代表相關會計處理已經完全釐清。後續仍由新壽、台新新光金及簽證會計師依會計準則處理，並對財報允當表達負責。