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AFA Awards 2026首屆登場 台灣3企業挺進十強

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
台灣金融科技協會名譽理事長暨AFA主席蔡玉玲。台灣金融科技協會／提供
台灣金融科技協會名譽理事長暨AFA主席蔡玉玲。台灣金融科技協會／提供

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）今於台北舉辦首屆 2026 亞洲金融科技聯盟大獎（AFA Awards 2026）決賽與頒獎典禮。AFA 主席暨台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲於頒獎典禮致詞時表示，AFA 希望透過 16 個成員經濟體的共同參與，把亞洲各市場的金融科技創新真正串聯起來。她以「一項獎項，16 個經濟體，無限可能（One Award, 16 Economies, Infinite Possibilities.）」總結 AFA Awards 的設立初衷，並強調：「世界需要的不是更多孤立的理念，而是可擴展的橋樑。」

蔡玉玲指出，AFA Awards 評選的不只是企業是否創新，更看重是否已具備經得起驗證的跨國成功經驗，以及把解決方案帶進不同市場的能力。她也強調，對得獎者而言，這份榮譽「不僅是一座擺在架上的獎杯」，更代表進入 AFA 跨境合作網絡，取得建立合作關係、拓展市場與商機的機會，從「拓展業務」進一步走向「塑造亞洲的數位經濟」。

AFA Awards 是亞洲第一個由 16 個亞洲經濟體代表性金融科技協會共同發起的區域性金融科技獎項。有別於多數獎項著重鼓勵早期新創，AFA Awards 致力於發掘已有市場實績、具備跨境經驗及國際規模化潛力的成熟企業，尋找下一個來自亞洲的金融科技跨境獨角獸。所有入選前 30 強企業也將取得 AFA 附屬會員（Affiliate Membership）資格，進一步串聯 16 個經濟體的市場、監管及產業資源。

由台灣金融科技協會推薦的博士旺創新、奧義賽博與 XREX 集團成功晉級十強，今日下午將與來自香港、新加坡、印尼、馬來西亞等國的優秀成熟企業，爭奪最終的五項大獎。

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