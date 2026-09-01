AFA Awards 2026首屆登場 台灣3企業挺進十強

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）今於台北舉辦首屆 2026 亞洲金融科技聯盟大獎（AFA Awards 2026）決賽與頒獎典禮。AFA 主席暨台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲於頒獎典禮致詞時表示，AFA 希望透過 16 個成員經濟體的共同參與，把亞洲各市場的金融科技創新真正串聯起來。她以「一項獎項，16 個經濟體，無限可能（One Award, 16 Economies, Infinite Possibilities.）」總結 AFA Awards 的設立初衷，並強調：「世界需要的不是更多孤立的理念，而是可擴展的橋樑。」

蔡玉玲指出，AFA Awards 評選的不只是企業是否創新，更看重是否已具備經得起驗證的跨國成功經驗，以及把解決方案帶進不同市場的能力。她也強調，對得獎者而言，這份榮譽「不僅是一座擺在架上的獎杯」，更代表進入 AFA 跨境合作網絡，取得建立合作關係、拓展市場與商機的機會，從「拓展業務」進一步走向「塑造亞洲的數位經濟」。

AFA Awards 是亞洲第一個由 16 個亞洲經濟體代表性金融科技協會共同發起的區域性金融科技獎項。有別於多數獎項著重鼓勵早期新創，AFA Awards 致力於發掘已有市場實績、具備跨境經驗及國際規模化潛力的成熟企業，尋找下一個來自亞洲的金融科技跨境獨角獸。所有入選前 30 強企業也將取得 AFA 附屬會員（Affiliate Membership）資格，進一步串聯 16 個經濟體的市場、監管及產業資源。

由台灣金融科技協會推薦的博士旺創新、奧義賽博與 XREX 集團成功晉級十強，今日下午將與來自香港、新加坡、印尼、馬來西亞等國的優秀成熟企業，爭奪最終的五項大獎。