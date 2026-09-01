快訊

最大韭菜？聯發科漲停前 皇翔建設處分175張、損失1475萬元

輪胎壓到槽化線到底罰不罰？這條路一天開上百單 交通部明定「跨越」定義

查無偷拍事證不起訴 愛爾麗高雄店針孔疑雲…檢方簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

AFA 首屆金融科技大獎登場 台灣3家業者擠進十強角逐5大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台灣金融科技協會名譽理事長暨AFA主席蔡玉玲。台灣金融科技協會／提供
台灣金融科技協會名譽理事長暨AFA主席蔡玉玲。台灣金融科技協會／提供

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance，AFA）1日於台北舉辦首屆2026亞洲金融科技聯盟大獎（AFA Awards 2026）決賽暨頒獎典禮。AFA主席暨台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲致詞表示，AFA希望透過16個成員經濟體共同參與，串聯亞洲各市場的金融科技創新，以「一項獎項，16個經濟體，無限可能（One Award, 16 Economies, Infinite Possibilities.）」總結AFA Awards設立初衷。

蔡玉玲表示，AFA Awards評選不只看企業的創新能力，也重視企業是否已有經得起驗證的跨國成功經驗，以及將解決方案拓展至不同市場的能力。她指出，對得獎企業而言，AFA Awards不僅是一座獎杯，也代表進入AFA跨境合作網絡，可進一步建立合作關係、拓展市場與商機，從業務拓展走向數位經濟發展。

AFA表示，AFA Awards是由16個亞洲經濟體代表性金融科技協會共同發起的區域性金融科技獎項，與多數著重鼓勵早期新創的獎項不同，AFA Awards聚焦已有市場實績、具跨境經驗及國際規模化潛力的成熟企業，並尋找具跨境發展潛力的亞洲金融科技企業。

此外，所有入選前30強的企業均可取得AFA附屬會員（Affiliate Membership）資格，進一步連結16個經濟體的市場、監管及產業資源。

由台灣金融科技協會推薦的博士旺創新、奧義賽博與XREX集團成功晉級十強，將與來自香港、新加坡、印尼、馬來西亞等市場的企業，角逐最終5項大獎。

AFA Awards由16個成員經濟體直接推薦企業及評審，評選具跨市場代表性；評選標準除創新能力外，也重視企業的跨境成功經驗，以及將商業模式與解決方案拓展至其他市場的能力。企業獲獎或入選後，也可透過AFA附屬會員機制，依市場拓展、監管、牌照及策略合作等需求，連結16個經濟體的生態系與商業資源。

金融科技 Fintech INFINITE

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ABA 年會登場 15國金融領袖共探亞洲銀行業韌性新局

台灣半導體大貢獻！ 賴總統頒發經濟部專業獎章給「這2位」業界人士

台日資產管理業者與證券商齊聚「台日ETF交流論壇」

從學術成果到新創 陽明交大啟動NYCU 50與新創共同陪跑邁向商業化

相關新聞

金管會因應郭明鑑事件補破網 將強化重大事件揭露機制

國泰世華銀前董事長郭明鑑因兼任外部獨董違反利害關係人投資，金管會決定針對現行的規定補破網。國泰投信的基金因利關人投資必須立即處分，而招致損失，但直至6月才揭露，並不符重大事件必須在兩日內就揭露的現行規定。金管會在處理過程中意外發現執行上的漏洞，證期局長高晶萍今日指出，將修改相關規定，將強化重大事件揭露的機制，包括更即時的對外揭露說明。

8月六都交易量縮了、月減逾兩成 央行9月政策成後市關鍵

根據六都地政局公布的8月建物買賣移轉棟數，2026年8月台北市1,752棟、月減25.5％、年增2.8％；新北市3,619棟、月減25.4％、年減4.2％；桃園市3,126棟、月減24.7％、年減5%。

ABA年會登場 15國金融領袖共探亞洲銀行業韌性新局

中國信託金控創辦人辜濓松先生積極促成的亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），1日舉行第42屆會員大會暨研討會的開幕典禮，由馬爾地夫銀行（Bank of Maldives）主辦，主題為「亞洲銀行業：投資打造穩健未來」（Banking in Asia: Investing to Build Resilience），來自15個國家及地區，逾140位金融領袖出席，共同探討數位科技、永續發展及創新金融提升銀行業的競爭力與韌性的關鍵，以因應全球經濟環境快速變遷所帶來的挑戰。

建商最希望央行鬆綁什麼管制？ 土銀董事長這麼說

土地銀行今日舉辦成立80周年慶祝酒會，土銀董事長何英明受訪時指出，今年內央行鬆綁選擇性信用管制措施可能性仍低，而倘若政策要鬆綁，大部分建商最希望的就是鬆綁18個月必須開工的規定。

8月製造業PMI續升至五年來最快擴張 央行9月升息？中經院這麼說

中經院今天發布8月經季節調整後台灣製造業指數（PMI）持續續揚1.0個百分點至62.5%，已連續11個月擴張，創五年來最快擴張速度。中經院院長連賢明表示，AI景氣及產業表現持續熱絡，但廠商反映零組件及缺料問題造成生產瓶頸，因此各項電子產品價格都上升。中經院副研究員陳馨蕙認為，PMI一路走強，顯示以往製造業明顯淡旺季循環已經改變，「從去年下半年到現在沒有淡旺季了」。

台新新光金股利有望更甜！林維俊：有信心明年優於今年、傾向現金為主

台新新光金（2887）今年獲利大幅成長，明年股利也可望跟著水漲船高。台新新光金總經理林維俊1日在法說會釋出股利利多，他表示，以目前獲利狀況來看，「我很有信心，明年會配得比今年好」；至於股利形式，由於台新新光金股本規模已相當大，未來將傾向以現金股利為主，但仍保留搭配股票股利的彈性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。