AFA 首屆金融科技大獎登場 台灣3家業者擠進十強角逐5大獎

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance，AFA）1日於台北舉辦首屆2026亞洲金融科技聯盟大獎（AFA Awards 2026）決賽暨頒獎典禮。AFA主席暨台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲致詞表示，AFA希望透過16個成員經濟體共同參與，串聯亞洲各市場的金融科技創新，以「一項獎項，16個經濟體，無限可能（One Award, 16 Economies, Infinite Possibilities.）」總結AFA Awards設立初衷。

蔡玉玲表示，AFA Awards評選不只看企業的創新能力，也重視企業是否已有經得起驗證的跨國成功經驗，以及將解決方案拓展至不同市場的能力。她指出，對得獎企業而言，AFA Awards不僅是一座獎杯，也代表進入AFA跨境合作網絡，可進一步建立合作關係、拓展市場與商機，從業務拓展走向數位經濟發展。

AFA表示，AFA Awards是由16個亞洲經濟體代表性金融科技協會共同發起的區域性金融科技獎項，與多數著重鼓勵早期新創的獎項不同，AFA Awards聚焦已有市場實績、具跨境經驗及國際規模化潛力的成熟企業，並尋找具跨境發展潛力的亞洲金融科技企業。

此外，所有入選前30強的企業均可取得AFA附屬會員（Affiliate Membership）資格，進一步連結16個經濟體的市場、監管及產業資源。

由台灣金融科技協會推薦的博士旺創新、奧義賽博與XREX集團成功晉級十強，將與來自香港、新加坡、印尼、馬來西亞等市場的企業，角逐最終5項大獎。

AFA Awards由16個成員經濟體直接推薦企業及評審，評選具跨市場代表性；評選標準除創新能力外，也重視企業的跨境成功經驗，以及將商業模式與解決方案拓展至其他市場的能力。企業獲獎或入選後，也可透過AFA附屬會員機制，依市場拓展、監管、牌照及策略合作等需求，連結16個經濟體的生態系與商業資源。