8月六都交易量縮了、月減逾兩成 央行9月政策成後市關鍵

根據六都地政局公布的8月建物買賣移轉棟數，2026年8月台北市1,752棟、月減25.5％、年增2.8％；新北市3,619棟、月減25.4％、年減4.2％；桃園市3,126棟、月減24.7％、年減5%。

台中市3,260棟、月減12％、年減12.9％；台南市1,319棟、月減30.1％、年減16.1％；高雄2,647棟、月減25.7％、年增2.8％；總計8月六大都會區建物買賣移轉棟數15,723棟，月減23.3％、年減5.6％。

累計今年前八月六都建物買賣移轉棟數達133,667棟、年減1.5％；以六都來看，高雄市、台北市、新北市三都年增率呈現正成長，又以高雄市22,561棟、年增6.9％最多，其次為台北市16,092棟、年增3.7％，新北市31,554棟、年增1％。

今年前八月台南市、桃園市、台中市買賣移轉棟數下滑，又以台中市24,958棟、年減9.8%買氣衰退最多，其次為桃園市25,517棟、年減5.8％，台南市交易量12,985棟、年減0.9％則是整理格局。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，房屋交易從雙方簽約至完成過戶，通常約需1個月的作業時間，因此，8月建物買賣移轉棟數主要反映7月至8月中的市場交易狀況。當時正值颱風季，降雨頻繁，加上暑假期間民眾出遊，以及民俗月的干擾，民眾看屋意願與帶看量難免受到影響。

此外，莊思敏表示，由於7月建商交屋量相對較多，墊高比較基期，也使8月建物買賣移轉棟數較7月出現了大幅量縮。不過，若拉長時間觀察今年前八月六都建物買賣移轉棟數與去年同期僅微幅下滑，顯示整體交易動能並未出現明顯衰退，市場仍處於盤整階段。

莊思敏認為，目前台股表現亮眼，景氣環境相對穩健，為房市基本面提供了一定的支撐力道，而未來市場走向的關鍵，仍將聚焦於本月中旬登場的央行理監事會議。

莊思敏指出，隨著不動產貸款集中度與不動產放款比率逐漸下降，現階段信用管制確實已浮現進一步放寬的空間，惟考量「青安3.0」甫上路、通膨又持續升溫，央行也擔心會再次出現房市過熱的情況，因此預期後續政策調整仍將採取較為審慎的態度，即使釋出鬆綁訊號，幅度可能也不會太大。