快訊

最大韭菜？聯發科漲停前 皇翔建設處分175張、損失1475萬元

輪胎壓到槽化線到底罰不罰？這條路一天開上百單 交通部明定「跨越」定義

查無偷拍事證不起訴 愛爾麗高雄店針孔疑雲…檢方簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

8月六都交易量縮了、月減逾兩成 央行9月政策成後市關鍵

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
累計今年前八月六都建物買賣移轉棟數達133,667棟、年減1.5％；以六都來看，高雄市、台北市、新北市三都年增率呈現正成長，又以高雄市22,561棟、年增6.9％最多，其次為台北市16,092棟、年增3.7％，新北市31,554棟、年增1％；今年前八月台南市、桃園市、台中市買賣移轉棟數下滑，又以台中市24,958棟、年減9.8%買氣衰退最多，其次為桃園市25,517棟、年減5.8％，台南市交易量12,985棟、年減0.9％則是整理格局。中信房屋／提供
累計今年前八月六都建物買賣移轉棟數達133,667棟、年減1.5％；以六都來看，高雄市、台北市、新北市三都年增率呈現正成長，又以高雄市22,561棟、年增6.9％最多，其次為台北市16,092棟、年增3.7％，新北市31,554棟、年增1％；今年前八月台南市、桃園市、台中市買賣移轉棟數下滑，又以台中市24,958棟、年減9.8%買氣衰退最多，其次為桃園市25,517棟、年減5.8％，台南市交易量12,985棟、年減0.9％則是整理格局。中信房屋／提供

根據六都地政局公布的8月建物買賣移轉棟數，2026年8月台北市1,752棟、月減25.5％、年增2.8％；新北市3,619棟、月減25.4％、年減4.2％；桃園市3,126棟、月減24.7％、年減5%。

台中市3,260棟、月減12％、年減12.9％；台南市1,319棟、月減30.1％、年減16.1％；高雄2,647棟、月減25.7％、年增2.8％；總計8月六大都會區建物買賣移轉棟數15,723棟，月減23.3％、年減5.6％。

累計今年前八月六都建物買賣移轉棟數達133,667棟、年減1.5％；以六都來看，高雄市、台北市、新北市三都年增率呈現正成長，又以高雄市22,561棟、年增6.9％最多，其次為台北市16,092棟、年增3.7％，新北市31,554棟、年增1％。

今年前八月台南市、桃園市、台中市買賣移轉棟數下滑，又以台中市24,958棟、年減9.8%買氣衰退最多，其次為桃園市25,517棟、年減5.8％，台南市交易量12,985棟、年減0.9％則是整理格局。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，房屋交易從雙方簽約至完成過戶，通常約需1個月的作業時間，因此，8月建物買賣移轉棟數主要反映7月至8月中的市場交易狀況。當時正值颱風季，降雨頻繁，加上暑假期間民眾出遊，以及民俗月的干擾，民眾看屋意願與帶看量難免受到影響。

此外，莊思敏表示，由於7月建商交屋量相對較多，墊高比較基期，也使8月建物買賣移轉棟數較7月出現了大幅量縮。不過，若拉長時間觀察今年前八月六都建物買賣移轉棟數與去年同期僅微幅下滑，顯示整體交易動能並未出現明顯衰退，市場仍處於盤整階段。

莊思敏認為，目前台股表現亮眼，景氣環境相對穩健，為房市基本面提供了一定的支撐力道，而未來市場走向的關鍵，仍將聚焦於本月中旬登場的央行理監事會議。

莊思敏指出，隨著不動產貸款集中度與不動產放款比率逐漸下降，現階段信用管制確實已浮現進一步放寬的空間，惟考量「青安3.0」甫上路、通膨又持續升溫，央行也擔心會再次出現房市過熱的情況，因此預期後續政策調整仍將採取較為審慎的態度，即使釋出鬆綁訊號，幅度可能也不會太大。

六都 央行 交易量

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

淡季、工作天數少 8月六都買氣再降溫、買賣移轉棟數年減6%

末班車開走之後 台北、桃園、台南房市交易重跌逾兩成

房市冷爆！ 台北、桃園8月買氣逼近歷史谷底

買方追價意願低 五都買氣持續消風…8月買賣移轉棟數大減25%

相關新聞

金管會因應郭明鑑事件補破網 將強化重大事件揭露機制

國泰世華銀前董事長郭明鑑因兼任外部獨董違反利害關係人投資，金管會決定針對現行的規定補破網。國泰投信的基金因利關人投資必須立即處分，而招致損失，但直至6月才揭露，並不符重大事件必須在兩日內就揭露的現行規定。金管會在處理過程中意外發現執行上的漏洞，證期局長高晶萍今日指出，將修改相關規定，將強化重大事件揭露的機制，包括更即時的對外揭露說明。

8月六都交易量縮了、月減逾兩成 央行9月政策成後市關鍵

根據六都地政局公布的8月建物買賣移轉棟數，2026年8月台北市1,752棟、月減25.5％、年增2.8％；新北市3,619棟、月減25.4％、年減4.2％；桃園市3,126棟、月減24.7％、年減5%。

ABA年會登場 15國金融領袖共探亞洲銀行業韌性新局

中國信託金控創辦人辜濓松先生積極促成的亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），1日舉行第42屆會員大會暨研討會的開幕典禮，由馬爾地夫銀行（Bank of Maldives）主辦，主題為「亞洲銀行業：投資打造穩健未來」（Banking in Asia: Investing to Build Resilience），來自15個國家及地區，逾140位金融領袖出席，共同探討數位科技、永續發展及創新金融提升銀行業的競爭力與韌性的關鍵，以因應全球經濟環境快速變遷所帶來的挑戰。

建商最希望央行鬆綁什麼管制？ 土銀董事長這麼說

土地銀行今日舉辦成立80周年慶祝酒會，土銀董事長何英明受訪時指出，今年內央行鬆綁選擇性信用管制措施可能性仍低，而倘若政策要鬆綁，大部分建商最希望的就是鬆綁18個月必須開工的規定。

8月製造業PMI續升至五年來最快擴張 央行9月升息？中經院這麼說

中經院今天發布8月經季節調整後台灣製造業指數（PMI）持續續揚1.0個百分點至62.5%，已連續11個月擴張，創五年來最快擴張速度。中經院院長連賢明表示，AI景氣及產業表現持續熱絡，但廠商反映零組件及缺料問題造成生產瓶頸，因此各項電子產品價格都上升。中經院副研究員陳馨蕙認為，PMI一路走強，顯示以往製造業明顯淡旺季循環已經改變，「從去年下半年到現在沒有淡旺季了」。

台新新光金股利有望更甜！林維俊：有信心明年優於今年、傾向現金為主

台新新光金（2887）今年獲利大幅成長，明年股利也可望跟著水漲船高。台新新光金總經理林維俊1日在法說會釋出股利利多，他表示，以目前獲利狀況來看，「我很有信心，明年會配得比今年好」；至於股利形式，由於台新新光金股本規模已相當大，未來將傾向以現金股利為主，但仍保留搭配股票股利的彈性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。