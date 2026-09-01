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國泰案後金管會怎麼改？重大揭露要補、兼職不加碼

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國泰投信案燒出監理制度缺口，金管會卻採「一補、一不補」。針對投信誤踩利害關係人紅線後未即時對外公告，金管會將研議強化重大事件揭露；但高層兼職規範暫不加嚴，認為現行制度已有規範，關鍵仍在落實。

依現行投信事業管理規則，重大影響受益人權益事項採正面表列，須在事實發生兩日內公告並申報，但誤投資利害關係人股票並未列入。

也就是說，國泰投信直到6月底才對外揭露基金踩到利害關係人紅線，形式上並未違反現行兩日公告規定。

官員解釋，主因是法規原本就禁止投信業去投資利害關係人股票，因為一旦違規了，就是非常嚴重，因此當初制度設計時，並未納入「違規投資後如何即時公告」的情境。

不過，證期局長高晶萍坦言，這次事件已凸顯制度缺口。金管會後續將研議檢討重大偶發事件通報，方向包括即時公開說明、及強化相關資訊揭露機制。

至於另一項市場關注的高層兼職規範，金管會暫不打算再加嚴。

銀行局副局長張嘉魁表示，目前金控、銀行及票券業已有相關規定，現階段重點是把既有制度落實。

包括要求公司治理主管加強宣導，落實兼職申報及資訊更新，也要在績效考核時檢視兼職是否影響本職，並持續在公司治理報告及年報揭露相關資訊。

金管會 國泰投信

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