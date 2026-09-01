聽新聞
0:00 / 0:00
國泰案後金管會怎麼改？重大揭露要補、兼職不加碼
國泰投信案燒出監理制度缺口，金管會卻採「一補、一不補」。針對投信誤踩利害關係人紅線後未即時對外公告，金管會將研議強化重大事件揭露；但高層兼職規範暫不加嚴，認為現行制度已有規範，關鍵仍在落實。
依現行投信事業管理規則，重大影響受益人權益事項採正面表列，須在事實發生兩日內公告並申報，但誤投資利害關係人股票並未列入。
也就是說，國泰投信直到6月底才對外揭露基金踩到利害關係人紅線，形式上並未違反現行兩日公告規定。
官員解釋，主因是法規原本就禁止投信業去投資利害關係人股票，因為一旦違規了，就是非常嚴重，因此當初制度設計時，並未納入「違規投資後如何即時公告」的情境。
不過，證期局長高晶萍坦言，這次事件已凸顯制度缺口。金管會後續將研議檢討重大偶發事件通報，方向包括即時公開說明、及強化相關資訊揭露機制。
至於另一項市場關注的高層兼職規範，金管會暫不打算再加嚴。
銀行局副局長張嘉魁表示，目前金控、銀行及票券業已有相關規定，現階段重點是把既有制度落實。
包括要求公司治理主管加強宣導，落實兼職申報及資訊更新，也要在績效考核時檢視兼職是否影響本職，並持續在公司治理報告及年報揭露相關資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。