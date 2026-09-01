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玉山金完成合併三商壽啟動金控2.0新篇章 新任董總人選揭曉

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金（2884）1日完成與三商壽之股權交割程序，三商壽自即日起正式成為玉山金控子公司。隨著銀行、人壽、證券及投信等金融版圖逐步到位，玉山金控正式邁入「金控2.0」新階段，並躍升為國內資產規模第5大上市金控公司，資產規模逾6.6兆元。

玉山金控表示，本次合意併購案歷經雙方董事會決議及股東臨時會通過，採股份轉換方式完成合意併購，並於2026年7月7日取得金管會核准；今日金控董事會也通過參與三商壽160億元現金增資，用以充實人壽資本，強化後續業務發展基礎。玉山將持續整合金控資源，強化跨業服務能量，建構更完整之金融服務平台，提供以顧客為中心的產品與服務，完善保戶服務及開發創新產品。

在保戶權益保障方面，玉山金控強調，三商壽既有保戶之權益將獲得百分之百保障，不受任何影響。原有保險契約、保障內容、保單權益及效力皆維持不變，既有服務窗口也將持續運作，包括原服務業務員、客服專線及各區服務據點均照常提供服務，確保顧客權益與服務不中斷。未來結合業務員團隊與銀保通路優勢，組成更綿密的顧客服務網絡，持續提升保戶服務品質與顧客體驗。

在人員安置方面，原有內外勤員工於3年內全數留用，並持續推動組織整合與人才培育，提供更寬廣之發展機會。人壽經營團隊部分，依董事會決議，由玉山金控總經理陳茂欽擔任人壽董事長，三商壽原副董事長許瀞心擔任總經理；後續將依法定程序申請，並於主管機關核准後並公告，公司也預計於12月1日更名為「玉山人壽」。

玉山金控表示，壽險事業作為重要成長引擎，透過產品、通路與投資能力升級，提供更豐富的保險產品與優質服務。玉山邁入金控2.0，將秉持穩健經營、誠信治理及永續發展理念，發揮銀行、人壽、證券及投信等跨子公司整合綜效，展現更為穩健之財務結構與經營實力，為顧客與股東創造價值，發揮正面金融影響力。

玉山金 三商壽

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