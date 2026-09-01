ABA年會登場 15國金融領袖共探亞洲銀行業韌性新局

中國信託金控創辦人辜濓松先生積極促成的亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），1日舉行第42屆會員大會暨研討會的開幕典禮，由馬爾地夫銀行（Bank of Maldives）主辦，主題為「亞洲銀行業：投資打造穩健未來」（Banking in Asia: Investing to Build Resilience），來自15個國家及地區，逾140位金融領袖出席，共同探討數位科技、永續發展及創新金融提升銀行業的競爭力與韌性的關鍵，以因應全球經濟環境快速變遷所帶來的挑戰。

本屆ABA年會自9月1日至9月3日第二度於馬爾地夫召開，展現ABA的網絡持續向南亞地區深化，並對南亞地區金融發展及區域合作的高度重視。現任ABA諮詢委員會主席、中國信託金控副董事長吳一揆表示，45年來，中國信託持續秉持創辦人辜濓松先生推動亞洲金融合作的理念，積極支持ABA拓展會員版圖、深化金融政策倡議與國際交流。中國信託長期以策略夥伴身分投入，不僅展現對ABA永續發展的堅定支持，更透過具體行動實踐台灣參與國際金融組織及推動民間金融外交的承諾，為亞洲金融合作與區域經濟發展貢獻力量。

吳一揆副董事長進一步說明，本屆年會特別選定於馬爾地夫，主要由於馬爾地夫由眾多島嶼組成，長期關注氣候變遷、海洋保育及永續發展議題，是全球最重視環境永續的國家之一。永續發展已從環境議題擴展至全球重要課題，期盼藉此機會，彰顯金融機構於引導資金支持綠色轉型、提升經濟與社會韌性，以及推動永續發展所肩負之責任。

ABA會長、馬爾地夫銀行總經理Mohamed Shareef則以地主國代表身分，歡迎遠道而來的各國金融機構領袖及監理機關高層。Mohamed Shareef會長表示，馬爾地夫人口不足50萬人、高度仰賴觀光，新型冠狀病毒（COVID-19）時曾遭受嚴重打擊，如今不僅經濟恢復實力，且每年迎接逾200萬名旅客，說明馬爾地夫的韌性不取決於規模，而在經濟緊縮時仍能持續投資、積攢實力，這也是本屆年會選擇以「亞洲銀行業：投資以建構韌性」為主題的原因。Mohamed Shareef亦提及ABA深化交流、讓更多國家的韌性與經驗被聽見，期待邀請更多銀行加入ABA，共同為亞洲金融環境投入更多韌性。

中國信託作為本屆ABA年會策略夥伴，特別邀請數位轉型、責任投資及人工智慧（Artificial Intelligence, AI）發展趨勢面向的專業人士與會交流。英國金融科技顧問公司11：FS執行長David M. Brear以多年協助大型金融機構推動數位轉型的實務經驗，分享全球數位銀行發展趨勢及客戶體驗等創新策略。主辦單位亦安排聯合國責任投資原則組織（Principles for Responsible Investment, PRI）前執行長、現任顧問David Atkin，以「未來的責任投資：全球資產持有人的觀點」為題進行專題演講，解析全球資產持有人在永續金融及責任投資領域的最新趨勢與實務經驗。而摩根大通紐約應用AI主管Dr. Azzam Naeem則將以AI驅動金融創新為主題，說明AI提升金融服務效能、促進普惠金融發展的具體成效。

ABA成立於1981年，旨在促進亞洲各國金融機構合作交流發展與友好關係，共創亞洲經濟繁榮，目前會員涵蓋全球26個經濟體、72家金融機構，為亞太地區規模最大、影響力最廣的國際金融組織，並獲亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB）認可。除了深化會員間交流合作，ABA亦與世界銀行（World Bank）、國際清算銀行（Bank for International Settlements, BIS）、亞太信用評等協會（Association of Credit Rating Agencies in Asia, ACRAA）等國際機構建立合作關係，推動區域金融發展。