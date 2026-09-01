建商最希望央行鬆綁什麼管制？ 土銀董事長這麼說

土地銀行今日舉辦成立80周年慶祝酒會，土銀董事長何英明受訪時指出，今年內央行鬆綁選擇性信用管制措施可能性仍低，而倘若政策要鬆綁，大部分建商最希望的就是鬆綁18個月必須開工的規定。

何英明指出，比起放寬第二戶的成數，他覺得從6成放寬到7成，意義並不大，但反而18個月的開工倘若能鬆綁，也能讓建商不用在景氣不好時非得開工不可。他也說，建商若因為管制而被強迫非得在18個月內開工：「只會增加爛尾樓！」現在又有土方問題，建商處份棄土不易。他指出，趕在動工之後，棄土也無法解決（土方問題），等於面臨更大的問題。

何英明指出，倘若建商面臨開工時限，但又有棄土問題，銀行會給予個案處理，包括蓋在哪裡、棄土在哪裡處理、有無管制，這些都會要建商具體交待。

至於青安3.0是否掀動新的借款潮？何英明表示，在青安2.0時代已對保好、尚待撥款的還有幾百億：「現在『庫存』尚未消化完！」要再過一陣子青安3.0的業務量才會反映在金額上。他也表示，土銀的土建融已經從5千億的高峰期，現在僅有4千多億，包括土銀作重劃區的土建融，亦有不得超過總面積20%的內規，以避免擔保品集中度太高，例如淡海新市鎮等地區，都會管理。

然而，即使如此，建商轉分戶之後的房貸絕對比土建融多，因此土銀的房貸量仍持續成長，尤其先前很多來自其他公股同業，如三商銀因為銀行法第72條之2限制，而介紹很多建商、分戶房貸業務過來，也包括新青安的業務，因此土銀的房貸業務仍持續成長不少。依金管會規定，土銀的土建融不得超過總放款的25%，房貸扣掉政策性房貸可到35%。