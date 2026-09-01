吃不到台股熱！國泰投信最痛不是罰鍰 募台股新基金恐卡關

國泰投信新基金募集恐全面卡關。金管會表示，國泰投信遭警告後，海外基金一年受限；但依相關規定，重大內控缺失未改善並經認可，國內基金也可能不能發，台股基金熱潮恐受影響。

國泰投信因利害關係人申報與控管作業失靈，遭金管會開罰600萬元並予以警告。

依處分內容，國泰投信最近一年不得申請或申報募集投資於國外有價證券的投信基金。

不過，證期局官員進一步指出，依基金募集相關規定，投信若有重大內控缺失，在缺失未改善前，募集新基金本來就會受到限制。

換言之，這次影響不只處分書明列的海外基金，國內基金也可能卡住。

這對國泰投信的影響，可能比600萬元罰鍰更大。尤其近期台股投資熱度高，投信業者積極布局台股基金與ETF商品，若國泰投信短期內無法申請新基金，產品線布局及業務動能都可能受影響。

金管會已要求國泰投信委託非財報簽證會計師，針對改善後的內控制度執行情形出具專案審查報告。

高晶萍表示，金管會將檢視國泰投信是否完成改善，若違規情事具體改善並經認可，相關限制可望縮短。

也就是說，國泰投信接下來能否恢復新基金募集，關鍵不只看一年限制期，而是內控補考何時過關。若重大缺失未完成改善，國內外基金募集恐都難以推進。