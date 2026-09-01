國泰投信案郭明鑑是背鍋嗎？ 金管會定調了

國泰世華銀前董事長郭明鑑到底有沒有問題？國泰投信案裁罰出爐，金管會證期局高晶萍直言，郭明鑑兼職一案，依法仍須向投信申報，郭未申報，國泰投信三道防線也全失守，才讓違規漏接八個月。

國泰投信案源於郭明鑑2025年5月29日出任世芯-KY（3661）獨董。依投信相關規範，董事職務異動後，應向國泰投信申報利害關係人資料，但該案「獨漏」投信端申報。

市場質疑，郭明鑑已向金控、銀行申報兼職資訊，是否仍須為投信端漏接負責？

金管會1日明確表示，內規不能逾越法令，不會因已向金控或銀行申報，就免除向投信申報的義務。

高晶萍表示，郭明鑑有向金控申報，但投信規範要求只要有異動就要申報。

金控體系內部子公司互通，本來就應建立多重通報管道，但這不能取代投信端依法申報。

銀行局副局長張嘉魁也說明，屬於金控子公司的金融機構，仍須符合各子公司所適用的業法規定。換言之，不是向金控申報後，就不用再向投信申報，尤其投信業對基金及全委投資利害關係人股票有明確紅線。

不過，金管會也未將責任全推給郭明鑑個人。

高晶萍指出，國泰投信權責單位每月應檢查內部人異動資料，即使當事人未申報，權責單位也應複核，內控、內稽更應發揮把關功能。

她表示，本案之所以按最高金額處分，正是因為國泰投信三道防線沒有發揮功能。從郭明鑑出任世芯-KY獨董，到國泰投信今年1月例行申報確認時才發現，中間長達約八個月未能即時控管。

至於金控與銀行端責任，張嘉魁表示，國泰金控（2882）及國泰世華銀行都有依規定申報，但建檔制度仍有精進空間。

例如當時資料輸入英文名稱，境外企業中文名稱及辨識資訊建置不夠完整，內部通報機制也須強化。

高晶萍強調，國泰投信身為違規主體，必須檢討利害關係人申報、內控複核及內稽制度，並依責任地圖追究相關人員責任。金控集團內部資料庫，也不能取代各子公司依法申報與控管義務。

金管會的裁罰邏輯是，郭明鑑未向投信申報異動確有違規，加上國泰投信三道防線全失守，讓利害關係人交易一路漏接、最後釀成重大補償與重罰。