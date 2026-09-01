金管會因應郭明鑑事件補破網 將強化重大事件揭露機制

國泰世華銀前董事長郭明鑑因兼任外部獨董違反利害關係人投資，金管會決定針對現行的規定補破網。國泰投信的基金因利關人投資必須立即處分，而招致損失，但直至6月才揭露，並不符重大事件必須在兩日內就揭露的現行規定。金管會在處理過程中意外發現執行上的漏洞，證期局長高晶萍今日指出，將修改相關規定，將強化重大事件揭露的機制，包括更即時的對外揭露說明。

由於金管會本來就禁止投信基金投資利關人標的，因此使得國泰投信因為郭明鑑而急於處分世芯一事，竟並未在發現之後2日內揭露，而是直至6月才揭露。

現行的證券投資信託事業管理規則第5條明確要求於事實發生之日起二日內公告的重大事項，主要有11大項，包括：一、存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事。二、因訴訟、非訟、行政處分或行政爭訟事件，造成公司營運重大困難。三、向法院聲請重整。四、董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動。五、變更公司或所經理證券投資信託基金之簽證會計師。但變更事由係會計師事務所內部調整者，不包括在內。六、有第三條第二款至第五款情事之一。七、向與公司具有公司法第六章之一所定關係企業之關係者，或公司董事、監察人、經理人或持有已發行股份總數百分之五以上股東本人或其關係人購買不動產。八、募集之證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格。九、經理之證券投資信託基金移轉他證券投資信託事業承受。十、募集之證券投資信託基金合併。11、募集之證券投資信託基金契約終止。但由於公司誤投資利關人標的而必須立即處份，並未在上述規定範圍之內，使證期局在資訊揭露的時間點上竟然無現行的規定可作處份，也使金管會這次的裁罰，主要針對利關人申報的內控，但未涵蓋重大訊息揭露的時間點延遲。

國泰投信此次被裁罰禁發一年基金的範圍，除了禁止發行海外基金之外，台股基金的發行同樣受限。而郭明鑑雖然已辭去國泰金控集團全部的職務，但過去金管會對於離職的金融機構負責人或董事，也曾發生過視情節輕重再追加相關處分的情形，不過對此金管會不會直接出手，而是由國泰投信的「責任地圖」來處理。高晶萍指出，證期局已要求國泰投信依所定責任地圖自行依違失程度議處相關違失人員，並追究相關人員責任，關於郭的部分也會由國泰投信一併檢視責任的追究。